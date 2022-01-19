محافظ شمال سيناء يزف أخبارا سارة للمواطنين .. فيديو

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه سيتم صرف تعويضات بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه لبعض المتضررين برفح.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك عودة لـ أهالى قرى الشيخ زويد منذ شهرين.



وأشار إلى أن كل شخص يعود لـ بيته، مؤكدًا أن كل مواطن يعلم مكان بيته، وأن شعورا لا يوصف للأهالى بعودتهم لقرى الشيخ زويد.



ولفت إلى أن الأهالى يسجدون لله شكرا على العودة لـ بيوتهم، معلقًا :" الجميع فى فرح شديد و الحياة تعود من جديد".



وتابع أن الدولة صرفت تعويضات عن أى منازل تعرضت للهدم، مؤكدًا أن عدد المواطنين الذين عادوا للمنازل يصل لـ 2000 مواطن.



وأوضح أن هناك مواطنين آخرين سيعودون لـ منازلهم فى الفترة المقبلة، وستعود الخضرة و الحياة.



وفى نفس السياق أكد أن القوات المسلحة تقوم بمسح المنطقة وذلك لتجنب وجود أى متفجرات، وكشف أن أحد الأشخاص شاهد جسما غريبا وتم التعامل معه من قبل القوات المسلحة.



ولفت إلى أنه خلال شهرين سيعود جميع أهالى الشيخ زويد لـ منازلهم، والدولة توفر المنازل المناسبة للمواطنين، وخلال عام سيكون هناك استقرار فى رفح.



وتابع أن التعويضات التى تصرف تكون بسبب المشكلات التى تعرض لها المواطن، وأن الدولة وفرت المياه لـ زراعة 615 ألف فدان فى سيناء.



وكشف أن سيناء انفق عليها خلال الفترة الماضية 650 مليار جنيه، وكشف أنه تم الانتهاء من البنية الأساسية لزراعة 500 ألف فدان فى سيناء خلال عام.



ولفت إلى أن هناك أخبارا كثيرة سارة ستسعد جميع المواطنين فى سيناء، موضحًا :" جميع طلبات سيناء تنفذ من القيادة السياسية، و تكون بـ متابعة من الرئيس السيسي".



وصدق اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، علي صرف دفعة جديدة من التعويضات للمتضررين، من أبناء مركز ومدينة رفح، بقيمة 3 ملايين و745 ألفاً و230 جنيهًا.

وأكد بيان للمحافظة، أن كشف أسماء المستحقين للتعويضات برفح يضم 18 مواطنًا ، من الذين أضيرت منازلهم ووحداتهم السكنية ومحلاتهم التجارية، بسبب الأحداث التي شهدتها رفح.، وان صرف التعويضات المقررة من الوحدة الحسابية بمركز ومدينة رفح.

ولفت اللواء شوشه، أنه يجري الانتهاء من إجراءات صرف التعويضات لـ 493 منزلا بأحياء الأزهر بالماسورة، ودوار التنك ، والجلدية، وبعض الأحياء الاخري بمدينة رفح .

4 مليارات

وأضاف المحافظ، في تصريح له، أن إجمالي ما قامت الدولة بصرفه من تعويضات للمضارين من أبناء رفح والشيخ زويد خلال الفترة الماضية وصل إلى 4 مليارات جنيه.

أشار المحافظ إلى أنه يتم صرف تعويضات عن المنازل التي أضيرت سواء بشكل كلي«الهدم» أو بشكل جزئي«خسائر جزئية في المباني»، الي جانب صرف تعويضات عن الزراعات ومعظمها من أشجار الخوخ والزيتون والموالح.



