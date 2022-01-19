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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجم مارفل.. مصرع الممثل الفرنسي جاسبارد أوليه في حادث مأساوي

جاسبارد أوليه
جاسبارد أوليه

توفي الممثل الفرنسي جاسبارد أوليه، الذي اشتهر عالميا بلعب دور إيف سان لوران في فيلم "سيرة ذاتية" عام 2014، ونجم مسلسل مارفل الجديد “Moon Knight”، عن عمر ناهز 37 عاما متأثرا بجراح أصيب بها في حادث تزلج.

وجاء في بيان صادر عن عائلته: "توفي جاسبارد أوليه في حادث تزلج يوم الأربعاء".

واكتسب أوليه، اهتماما دوليا لأدائه فيلم آكلي لحوم البشر الشهير "Hannibal Rising"، كما كان له دورا رائدا في مسلسل "Moon Knight" ، الأمريكي من إنتاج شركة مارفل.

حصل أوليه على جائزة سيزار - المكافئة الفرنسية لجائزة الأوسكار - لأفضل ممثل في عام 2017، عن دوره الرئيسي في فيلم "إنها فقط نهاية العالم"، من تأليف وإخراج إكزافييه دولان.

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وأدى أولييل البطولة في فيلم "Saint Laurent" ، أحد فيلمي السيرة عن المصمم الأسطوري إيف سان لوران عام 2014، ورُشح للفوز بجائزة سيزار عن هذا الدور لكنه خسر المنافسة بمواجهة بيار نايني.

أولييل مولود في ضواحي باريس في 25 نوفمبر 1984، وقد عُرف بندبة صغيرة بقيت ظاهرة لديه بسبب تعرضه إلى عضة كلب عندما كان طفلاً. وكان الممثل يقول إن هذه الندبة ساعدته لأنها بدت وكأنها غمازة.

وبدأ العمل على الشاشة في سن الحادية عشرة، وحصل على ترشيحين لجوائز سيزار في فئة المواهب الواعدة عامي 2003 و 2004، قبل أن يفوز أخيرا بالجائزة في العام التالي. وكان له ظهور في محطات بارزة، بينها توقيعه عقدا كوجه إعلاني لمنتجات ما بعد الحلاقة من "شانيل".

باريس فرنسا مارفل جاسبارد أوليه شركة مارفل مسلسل Moon Knight

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