أبرزها رفع الحد الأدنى 2700 جنيه.. الحكومة تبدأ في تنفيذ قرارات الرئيس ..فيديو

عرض برنامج "اليوم " المذاع علي قناة " دي أم سي " فيديو يوضح قرارات الحكومة للبدء الفوري في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات الرئيس بالأمس مع بدء موازنة العام المالي القادم .

وأضاف الفيديو إن هذه القرارات كان أبرزها، رفع الحد الأدنى للأجور إلي 2700 جنيه ، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه ، مشيرا إلي إن الأولي علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي .

واوضح الفيديو أن القرار الثاني علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، بالإضافة إلي تعيين 30 الف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم ، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ، ليصل إجمالية إلي حوالي 3.1 مليار جنيه.

وتابع الفيديو أن الرئيس خصص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ، وتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين مؤكدا علي ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلي القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز .