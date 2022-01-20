عن القبلات والإغراء وسوء السمعة.. هكذا أشعلت رانيا يوسف السوشيال بتصريحات مثيرة

عادة ما تثير الفنانة رانيا يوسف الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إما بتصريحاتها المثيرة، او صورها، ومواقفها، لتثير خلال الساعات القليلة الماضية الجدل بتصريحاتها عن مواصفات الرجل الذي تبحث عنه.

تزوجت الفنانة رانيا يوسف، ثلاث مرات من قبل، لكن أي منها لم ينجح، ومازالت تبحث عن الرجل المناسب لها الذي تتناسب طبيعته معها..

مواصفات زوج رانيا يوسف

كانت الفنانة رانيا يوسف في لقاء تليفزيوني، مساء يوم الاثنين الماضي، حينها صرحت بمواصفات الرجل الذي تتمنى الزواج منه، موضحة أنها ترجع المنزل يوميًا الساعة 5 فجرًا من عملها، وأحيانًا تعمل لمدة 3 أيام متواصلة دون الرجوع للبيت.

تبحث رانيا يوسف عن رجل يحترم مواعيد وطبيعة عملها، وعقلها وطموحها، قائلة خلال اللقاء التليفزيوني: «الراجل المصري أو الشرقي يتغير بعد 3 أشهر من فترة الزواج، ويتحول بشكل لا يمكن تصديقه، وانها ليس لديها أي موانع أو خطوط أثناء القيام بأي دور أو مشهد يطلبه المخرج منها في السينما، حتى لو كانت هذه المشاهد ساخنة او بها قبلات.

لا أمانع القبلات

لا تمانع الفنانة رانيا يوسف القبلات أثناء تجسيد أدوار معينه في السينما، وأنها ليس لديها خطوط حمراء أو ما يمنعها من تجسيد أي مشهد.

رانيا يوسف

لا أخاف ان يتم تصنيفي بفتاة سيئة السمعة

«الناس بتتصيد مواقفي بهدف إشعال مشكلة وأرائي الشخصية عفوية وصريحة وليست مثيرة، ولا أخشى إطلاق الجماهير عليا اسم فنانة إغراء، لأننا أصبحنا نعيش في عصر مفتوح، عصر الهواتف الذكية، ولا أخاف أن يتم تصنيفي على أني فتاة سيئة السمعة بسبب عملي، هكذا علقت رانيا يوسف على تعليقات الأخرين عليها.

وأضافت رانيا يوسف: «ليه الناس تحكم عليا وفي حال التفكير بهذه الطريقة يكون هناك خلل في التفكير، هذا شغل ليس له علاقة أو وصمة عار».

تعليقات ساخرة على السوشيال ميديا

أثارت الفنانة رانيا يوسف، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاتها عن الرجل الذي تتمنى الزواج منه، ووصل الأمر بالبعض لمهاجمتها من خلال التعليقات، وأخرون سخروا منها، وجاءت بعض التعليقات على رجوعها للمنزل الساعة 5 فجرًا ورغبتها في تفهم زوجها لهذا الأمر..

«بدري يا شيخة.. 5 الفجر ده بدري أوي.. نفس طموحي.. استغفر الله.. طيب هو كده هيرجع الساعة كام.. تزوجي رجل غربي» وغيرها من التعليقات الساخرة.