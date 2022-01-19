مناشدة عاجلة من الإمارات إلى الولايات المتحدة بعد الهجوم الحوثي على أبوظبي

دعا السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، اليوم الأربعاء، الإدارة الأمريكية إلى إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، وذلك بعد يومين من قصف أهداف في العاصمة أبوظبي.

وأكد العتيبة في بيان أنه سيجتمع برفقة رئيس المخابرات الوطنية الإماراتية، علي الشامسي، مع البيت الأبيض والكونجرس، اليوم الإربعاء، في واشنطن.

وأوضحت السفارة الإماراتية في واشنطن، على حسابها في "تويتر"، اليوم الأربعاء، "في تعليق اليوم، السفير العتيبة تحدث عن الهجوم الإرهابي الحوثي على مواقع مدنية في الإمارات التي قتلت 3 مدنيين أبرياء".

وتابعت: "دعا العتيبة الإدارة الأمريكية والكونجرس لدعم إعادة تصنيف منظمة الحوثي الإرهابية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وأشارت السفارة إلى أن السفير سوف ينضم إلى مدير الاستخبارات الوطنية الإماراتية، علي الشامسي، لاجتماع مع البيت الأبيض والكونجرس، اليوم في واشنطن.

وكانت واشنطن قد رفعت الحوثيين من قائمة التنظيمات الإرهابية، في فبراير2021.