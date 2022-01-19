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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكافحة الإدمان: توفير قروض للمتعافين بإجمالي 5.5 مليون جنيه

الإدمان
الإدمان

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الصندوق ينظم ورش عمل لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل.

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن هناك توجه إلى عدم اقتصار علاج الإدمان على العلاج الطبي، بل أن يتضمن تنمية شاملة للشخص "اجتماعي و اقتصادي".

ولفت إلى أن الشخص عندما يجد فرصة عمل، أو مشروع صغير، يكون ذلك عاملا مهما لكى يعود ويكون عاملا فاعلا فى المجتمع.

وأشار إلى أن متوسط المبالغ التى تصرف لـ المشروعات تصل إلى 50 ألف جنيه للمتعافي من الإدمان، و خلال الفترة الماضية تم تسليم قروض بقيمة إجمالية 5 ملايين ونصف، وذلك بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

وكشف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن تدريب 6000 متعافى من الإدمان، وأصبح هؤلاء الأشخاص متفاعلين فى المجتمع.

 

مكافحة وعلاج التعاطى الإدمان

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