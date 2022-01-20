عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: جائزة ذا بيست مأثرة عليه

صدى البلد

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج صلاح تعقيبا على أدائه المتواضع في مباراة منتخب مصر أمام السودان والتي أنتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 1/0.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا وسط حملة من الهجوم على الأداء والذي كان من المتوقع له تقديم الأفضل واحراز مزيد من الأهداف، كما علق البعض على اهدار محمد صلاح للفرص.

txt

شادي محمد: محمد صلاح قدم أقل مبارياته أمام السودان

txt

مصر والسودان 60 دقيقة| محمد صلاح يهدر هدفا محققا.. والتقدم للفراعنة

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بعد الفوز علي السودان بهدف وحيد،  فى المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب أحمدو أهيدجو فى الجولة الـ3 والأخيرة بدور المجموعات، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وجاء هدف منتخب مصر فى الدقيقة 35 عن طريق محمد عبدالمنعم من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ ركنية.

وجاءت ترتيب المجموعة الرابعة بعد فوز منتخب مصر كالاتى :

1- نيجيريا 9 نقاط .

2- مصر 6 نقاط .

3- غينيا بيساو نقطة وحيدة .

4- السودان نقطة وحيدة 

وفي الدقيقة 2 ، جاءت محاولة هجومية أولى للمنتخب المصري بتسديدة قوية عن طريق محمد النني من حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وفي أول ظهور هجومي أول للسودان بانطلاقة سريعة من محمد حسون بابكر تمكن خلالها من اختراق منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة قوية مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى دون خطورة تذكر فى الدقيقة 3 .

ونفذت ركلة حرة مباشرة لمنتخب مصر عن طريق محمد صلاح بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها مصطفى محمد برأسية مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر للمرمى فى الدقيقة 5 .

وجاءت تسديدة خطيرة عن طريق أيمن أشرف لاعب منتخب مصر من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد المصطفي بشكل جيد وأبعد الخطورة عن مرماه فى الدقيقة 14 .

وقعت مشادة قوية بين لاعبي منتخب بعد تدخل عنيف من قبل لاعب منتخب السودان على عمر مرموش وعلي الفور تدخل حكم المباراة لفض التشابك الذي وقع بين اللاعبين فى الدقيقة 42 .

وسدد عمرو السولية كرة صاروخية اصطدمت بأحد مدافعي السودان ومرت إلى جوار القائم الأيسر للمرمى فى الدقيقة 52 .

ودفع كيروش بـ احمد سيد زيزو فى الدقيقة 57 بدلا من عبدالله السعيد .

وراوغ محمد صلاح دفاع منتخب السودان فى الدقيقة 59 بلقطة رائعة وسدد بقدمه اليمنى ويتصدي لها حارس السودان وشتتها الدفاع على الفور وابعدها عن منطقة الخطورة .

وأهدر عمرو السولية فرصة هدف محققه من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى فى الدقيقة 65 .

ودفع كيروش المدير الفني بـ تريزيجية بدلا من عمر مرموش فى الدقيقة 66 .

ونفذت ركلة حرة مباشرة لمنتخب مصر عن طريق أحمد سيد زيزو بعرضية أرضية خادعة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد صلاح بتسديدة مباشرة إصطدمت بأحد المدافعين وتحولت إلى ركلة ركنية فى الدقيقة 70 .

منتخب مصر السودان محمد صلاح إفريقيا دور المجموعات كاس امم افريقيا

ترشيحاتنا

مكنتش ماشية معاه.. نبيل الحلفاوي يعلق على أداء محمد صلاح

عضو البورصة المصرية: القطاع العقاري بمصر جاذب للاستثمار.. فيديو

إبراهيم سعيد: لو أنا مسؤول فى منتخب مصر لن أضم صلاح والمنتخب يفتقد الروح

المالية تعد دليلا مبسطا لاحتساب زيادات الأجور الجديدة.. صور

الصحة: تسجيل 1379 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 33 حالة وفاة

بايدن يهدد روسيا بعقوبات غير مسبوقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

5 أعراض أكيدة.. مستشار الرئيس : نسبة إصابة الرئتين بـ أوميكرون أقل|فيديو

توقعات بسقوط ثلوج.. تحذير عاجل من طقس الخميس والجمعة| الشتاء الأصعب

الصحة : 5 نصائح لحماية الطالب من كورونا وأوميكرون أثناء الامتحانات |فيديو

توجيه من السيسي بتقليل الكثافات في الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية

كارفور: أحد العملاء خالف اللوائح التنظيمية داخل فرع المعادي وتقدمنا بشكوى ضده

تعليق الدراسة 10 أيام في الجزائر بسبب كورونا

مسجل خطر.. القبض على المتهم بقتل لاعبة كرة السرعة في كفر الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المتهم بقتل روان الحسيني يجرى المعاينة التصويرية في دسوق بكفر الشيخ|شاهد

عيد ميلاد أنغام الـ50.. قصة زيجاتها الأربعة وسبب طلاقها من أحمد عز

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين "سهم-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

أصحاب ولا أعز .. كل ما تريد معرفته عن أول فيلم عربي لـ نتفليكس

فيديو

أجواء جماهيرية لـ مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام السودان |فيديو

خلعوا الحذاء.. نجوم أثاروا الجدل على السجادة الحمراء

ياشيخة اتقي الله.. مبروك عطية في رسالة نارية لإحدى الحموات

إجراءات مشددة.. عقوبات رادعة لمواجهة أوميكرون في مصر

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ