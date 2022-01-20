عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تطير بمفردها حول العالم.. فتاة تقترب من تحطيم رقم قياسي

فتاة تطير بمفردها
فتاة تطير بمفردها

تقترب زارا رذرفورد البالغة من العمر 19 عاماً من إنهاء رحلتها للسفر بمفردها حول العالم وتحطيم الرقم القياسي لأصغر امرأة تفعل ذلك، وقالت الطيارة الشابة إنها لا تستطيع الجزم بأنها ستعاود الكرة في المستقبل.
 

txt

كأنك راكب طيارة.. محور جيهان السادات يربط قلب القاهرة بأطرافها في دقائق

txt

أصغر أم.. فتاة تضع مولودها الأول وعمرها 8 سنوات


وهبطت الطيارة البريطانية - البلجيكية في قرية إيجلسباتش الألمانية، وهي المحطة قبل الأخيرة في رحلتها التي بدأت في أغسطس. 

ورداً على سؤال عما إذا كانت ترغب في تكرار الرحلة، قالت رذرفورد للصحافيين: «لن أفعل ذلك مرة أخرى. كانت هناك لحظات رائعة، لكن كانت هناك أيضاً لحظات شعرت فيها بالخوف على حياتي».
 


وكانت ظروف الطيران قبل الهبوط في إيجلسباتش صعبة للغاية، إذ تسببت الرياح المعاكسة القوية والمطبات الهوائية والأمطار في جعل الرحلة أطول مما كانت تأمل.

 وقالت: «كنت آمل أن يستغرق الأمر نحو ساعة ونصف الساعة، لكن في النهاية، استغرق الأمر نحو ساعتين و15 دقيقة».

وإذا سمح لها الطقس بالعودة إلى وطنها بلجيكا، فسينتقل إليها اللقب الذي حملته شايستا وايس منذ 2017 عندما أصبحت أصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم في سن الثلاثين. 

 

وأصغر حامل للقب من الذكور هو ميسون آندروز الذي كان عمره 18 عاماً عندما أكمل تلك الرحلة عام 2018.

وفي أغسطس، أقلعت رذرفورد من مطار فلاندرز في بلجيكا لتنطلق في رحلة قطعت خلالها مسافة 51 ألف كيلومتر عبر خمس قارات و52 بلداً. 

 

وبالإضافة إلى دخول موسوعة الأرقام القياسية، قالت رذرفورد إنها تأمل في أن تشجع رحلتها النساء على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفي أن تثير اهتمام الفتيات بالطيران.

وقالت رذرفورد: «خلال سنوات نشأتي، لم أرَ الكثير من الطيارات. ولطالما قلت إنه أمر محبط للغاية».

 وتبدأ رذرفورد، المولودة لأبوين طيارين، دراستها الجامعية في سبتمبر وتحلم بأن تصبح رائدة فضاء. وتابعت: «سأدرس الهندسة...ربما في بريطانيا أو الولايات المتحدة».

العالم الرقم القياسى امراة الطيارة الكرة

موضوعات متعلقة

حبس نفسه 12 يوما متواصلة.. أبو فلة ينجح في جملة لإنقاذ اللاجئين ويحقق رقمين قياسيين

الجرعات التعزيزية لا تمنع الإصابة بمتحور أوميكرون

تهديد للسكان .. قرية إسبانية تعيش تحت صخرة ضخمة

فوبيا اللقاح..دراسة تكشف عن وهم الأعراض الجانبية لمتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا

نصب خيمة بالشارع.. عمدة إيطالي يضرب عن الطعام احتجاجا على إجراءات كورونا

تطور طبي جديد.. ناقلات النانو لعلاج مرضى السكري من النوع الأول

لحرمهما من الميداليات الملكية.. مساعِ جديدة لتجريد الأميرين أندرو وهاري من مهامهما

مات في السجن..تبرئة مسنة وزوجها من تهمة قتل بعد حبس 27 عاما

ترشيحاتنا

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

كوريا الشمالية تلمح إلى استئناف محتمل لتجاربها النووية والصاروخية

الخطيب يتدخل لاستخراج تأشيرة أكرم توفيق إلى ألمانيا بسبب مخاوف كورونا

أمم أفريقيا.. ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على السودان

تطير بمفردها حول العالم.. فتاة تقترب من تحطيم رقم قياسي

ترامب يخسر معركة قضائية جديدة بشأن اقتحام مبنى الكونجرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

توجيه من السيسي بتقليل الكثافات في الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية

توقعات بسقوط ثلوج.. تحذير عاجل من طقس الخميس والجمعة| الشتاء الأصعب

مسجل خطر.. القبض على المتهم بقتل لاعبة كرة السرعة في كفر الشيخ

15 يومًا .. الأرصاد : على الجميع توخي الحذر.. البرد شديد |فيديو

بسبب كورونا.. إعلام القاهرة تستكمل امتحانات الفصل الدراسي الأول أونلاين

كارفور: أحد العملاء خالف اللوائح التنظيمية داخل فرع المعادي وتقدمنا بشكوى ضده

الجراحة صعبة والموقف خطير.. تفاصيل مرض أشرف قاسم نجم الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوسن بدر ضيفة الحلقة الأولى.. انطلاق برنامج الستات لسهير جودة ومفيدة شيحة

حبس نفسه 12 يوما متواصلة.. أبو فلة ينجح في جملة لإنقاذ اللاجئين ويحقق رقمين قياسيين

المتهم بقتل روان الحسيني يجرى المعاينة التصويرية في دسوق بكفر الشيخ|شاهد

عيد ميلاد أنغام الـ50.. قصة زيجاتها الأربعة وسبب طلاقها من أحمد عز

فيديو

أجواء جماهيرية لـ مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام السودان |فيديو

خلعوا الحذاء.. نجوم أثاروا الجدل على السجادة الحمراء

ياشيخة اتقي الله.. مبروك عطية في رسالة نارية لإحدى الحموات

إجراءات مشددة.. عقوبات رادعة لمواجهة أوميكرون في مصر

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ