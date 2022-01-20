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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع اقتراب عيد ميلاده الـ67.. صلاح عبد الله يثير الجدل بحكمة غريبة

صدى البلد

شارك الفنان صلاح عبد الله حكمة لجمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وطلب منهم محاولة تفسيرها.

وجاءت الحكمة كالاتي: يجوز اني اتولدت عجوز أو متولدتش بالاساس أو يمكن لسه هتولد ب المعاد لسه مجاش.

وكتب: “مع إقتراب ذكرى يوم مولدي الـ٦٧ أنشر عليكم #تخريفة_التخاريف🙈واللي يقدر يفهمها ياريت يفهمالي🙏وبتكلم جد👇💚👇" 
 

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برفقة صلاح عبد الله.. شيكو يروج لمسلسل اللعبة ٣

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صلاح عبد الله ينضم لـ"دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان

إنضم الفنان صلاح عبد الله، لقائمة أبطال مسلسل "دايما عامر" للفنان مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022.

كان مصطفى شعبان، قد فاجأ المذيع عبد الرحمن عرام، وهو أول شخص من ذوي الهمم يقدم برنامج "90 دقيقة"، قائلا: "معاك مصطفي شعبان ومبروك عليك تقديم البرنامج منور الشاشة".

وأضاف مصطفي شعبان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، قائلا: “أنا هديك خبر حصري وهو إنني اليوم أقوم بتصوير مسلسل رمضان المقبل وهو ”دايما عامر".

صلاح عبد الله مصطفى شعبان مسلسل اللعبة الفنان صلاح عبد الله شهر رمضان مسلسل دايما عامر

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