كيروش يمنع لاعبى المنتخب من التقاط الصور التذكارية مع الجماهير

منع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، لاعبي الفراعنة من إلتقاط أي صور تذكارية مع الجماهير.

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "أصدر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني تعليماته للاعبي الفراعنة بعد السماح للجماهير بالتقاط الصور التذكارية معهم، بعد تفشى الفيروس في المنتخب التونسي بسبب وقائع مشابهة".

وواصل: أكد كيروش للاعبين أن التقاط أي لاعب صور تذكارية مع الجماهير يعد انتهاكا للتعليمات الصارمة بهذا الشأن والتي قد تعرض البعثة لتسونامي كورونا مثلما حدث في معظم المنتخبات المشاركة في الكان.

وتابع: وجه كيروش الشكر للجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا بسبب الاجراءات الاحترازية التي يطبقها على أفراد البعثة للوقاية من انتشار الفيروس وتهديد مشوار الفراعنة في البطولة القارية