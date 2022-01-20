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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسعاد يونس تتألق في أحدث ظهور على انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة اسعاد يونس جمهورها صورة جديدة من كواليس برنامجها “صاحبة السعادة” وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

واستعرضت جمال فستانها، حيث ارتدت فستان طويل بحزام أسود من الستان، ونالت اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

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حل الفنان الكبير يحيى الفخرانى، وزوجته الكاتبة لميس جابر ، مساء أمس ضيفين على برنامج "صاحبة السعادة مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ، ونستعرض فى السطور التالية أبرز التصريحات.

لميس جابر تكشف عن موقف جمعها بالفخراني وإسعاد يونس في الجامعة

قالت لميس جابر ، إن إسعاد يونس كانت في الثانوية العامة وانا دخلت كلية الطب وكنا أصدقاء جدا وطلبت مني القدوم الى الكلية لمشاهدة المسرح وبعدها قمت بإدخالها إلى المتحف بدلا من المشرحة .

 

وأضافت لميس جابر ، خلال لقائه في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، إن إسعاد طلبت أن تزور المشرحة ولم تخاف وقتها ، ووقتها كنت في اولى طب، مشيرة إلى أنهم قاموا بمقابلة يحيي الفخراني وعرض علينا أنا وإسعاد يونس أن يعزمنا علي السينما وكان سعر التذكرتين 10 ساغ .

صاحبة السعادة برنامج صاحبة السعادة اسعاد يونس بهاء سلطان يحيى الفخراني السوشيال ميديا

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