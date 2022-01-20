اليوم.. تامر عاشور يطرح ألبوم "تيجى نتراهن"

يطرح اليوم الفنان تامر عاشور ألبومه الغنائى الجديد “تيجى نتراهن” فى تمام السابعة مساءا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وطلّ الفنان تامر عاشور، على جمهوره في بث مباشر له عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" و"إنستجرام" للكشف تفاصيل ألبومه الغنائي "تيجي نتراهن" .

وقال تامر عاشور من خلال البث المباشر: "أن ألبوم تيجى نتراهن يضم 11 أغنية من بينهم الدراما والرومانسي ".

وأضاف تامر عاشور :"يتم طرح 4 كليبات مرة واحدة فى السادسة مساء الخميس المقبل ".



وأوضح تامر عاشور:" أن الكليبات الأربعة مرتبطة ببعضها؛ فكل كليب ينتهي يكون بداية للتالي له، وهي من إخراج عماد قاسم".

ويشارك في الألبوم الجديد لعاشور من الشعراء جمال الخولى، مالكى، هشام صادق، حسام سعيد، أدهم معتز ، ومن الملحنين مدين، تامر على، محمود أنور، سامح كريم، عمرو الشاذلى، مايكل رامى ومحمدى، بالإضافة إلى توزيعات موسيقية لـ" فهد، آسر عاشور، عمرو الخضرى، محمد شفيق، أحمد أمين ويحيى يوسف.

وتصدرت أغنية "تيجي نتراهن" للمطرب تامر عاشور المركز التاسع في قائمة أعلى الأغاني مشاهدة عالميا على "يوتيوب".

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واحتلت “تيجى نتراهن” تريند رقم ١ عبر تطبيق أنغامى ، فينا احتلت التريند رقم ٣ عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.