سكرتير عام محافظة مطروح يتابع اللمسات النهائية لمهرجان التمور بواحة سيوة

تابع اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، كافة الاستعدادات واللمسات النهائية لانطلاق فعاليات مهرجان التمور الدولي الخامس بواحة سيوة يوم السبت القادم خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٤يناير الجاري .



وعقد اجتماع لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمهرجان بحضور ممثلى اللجنة المنظمة مؤكدا على توجيهات محافظ مطروح بضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتذليل أي عقبات لظهور المهرجان بالشكل المشرف واللائق بمحافظة مطروح أمام ضيوفها من داخل مصر وخارجها .

وأكد على ضرورة تحقيق أقصى استفادة لمزارعي التمور من فعاليات المهرجان لظهور سيوة بالشكل اللائق والعمل علي ظهور المهرجان معبراً عن واحة سيوة بتراثها وثقافتها الفريدة المميزة لها.

الجدير بالذكر أن المهرجان يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية وبدعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومحافظة مطروح وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.

ويعد هذا المهرجان هو الخامس بواحة سيوة بعد 4 دورات متتالية خلال الفترة (2015 – 2016 – 2017 – 2018).