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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى أمريكا السبت

طيران الإمارات
طيران الإمارات

قرر طيران الإمارات، اليوم الخميس، استئناف جميع الرحلات إلى الوجهات الأمريكية بحلول السبت المقبل.

وأعلنت الشركة في بيان، أنها ستستأنف الخدمات إلى شيكاغو، ودالاس فورت وورث، وميامي ونيوآرك وأورلاندو وسياتل بدءا من غد الجمعة.

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وقالت إنها ستستأنف جدول رحلات الشركة إلى جميع وجهات الركاب الأمريكية البالغ عددها 12 بحلول السبت.

وأوضحت أن خدمات مطارات لوس أنجلوس وجون كنيدي في نيويورك وواشنطن العاصمة لم تتأثر.

وكانت شركة طيران الإمارات أعلنت الثلاثاء تعليق رحلاتها إلى وجهات أمريكية، اعتبارا من أمس الأربعاء حتى إشعار آخر.

وحسب بيان طيران الإمارات، جاء ذلك بسبب تشغيل شبكات الجيل الخامس في بعض المطارات الأمريكية.

وقالت الشركة في إشعار على موقعها الإلكتروني إن القرار يأتي بسبب مخاوف تشغيلية مرتبطة بتشغيل خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في الولايات المتحدة.

وأضافت أن من بين الوجهات بوسطن وشيكاجو ودالاس فورت وورث وهيوستن وميامي ونيوارك وأورلاندو وسان فرانسيسكو وسياتل.

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