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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هذه الأعضاء يستهدفها متحور أوميكرون عند ظهوره

اوميكرون
اوميكرون

بعد ظهور متحور ميكرون  أحدى المتحورات الجديدة لفيروس كورونا وما تركه من حيرة ومخاوف للعلماء هل يمكن أن يستهدف تلك المتحور أعضاء معينة من الجسم دون غيرها .

وفقا للعديد من الأبحاث فان أولى الأعضاء التى تتأثر بالإصابة بالفيروس هي الجهاز التنفسي والرئة  فقد يؤثر الفيروس على الرئة بنسبة أكبر مقارنة  بالأعضاء الآخر يؤثر بشكل كبير علي صحة الرئة وقدرتها على القيام بوظائفها ، وقد يصل الأمر إلى التليف في كثير من الأحيان ولكن قد يكون بنسب اقل من الإصابة المتحورات الأخرى لكورونا،

لايستهدف أوميكرون الرئة فحسب ، ولكنه يؤثر علي الجهاز التنفسي العلوي في الأنف والجيوب الأنفية تحديدا في خلايا الأغشية المخاطية في جهاز التنفس العلوي . 

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الجهاز التنفسي العلوي 

في نفس السياق، أشار كبير الباحثين في مركز "جاماليا" للأحياء الدقيقة، أنه مقارنة بالسلالات الأخرى لا يشكل فيروس أوميكرون خطرا كبيرا علي صحة الرئة مثل السلالات الأخرى، تحديدا أنه لا يسبب مضاعفات مثل  أعراض الإصابة بسلالة كورونا ودلتا، أكثر من السلالة الجديدة.

تعد أبرز علامات افصابة بأوميكرون هي الاصابة بنزلات البرد  ولذا يجب توخي الحذر ولا تعتبر الأعراض أنها نزلة برد ولكن تعامل أنها من اعراض افصابة بمتحور أوميكرون .

ميكرون متحور ميكرون الفيروس الرئة صحة الرئة الجيوب الانفية

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