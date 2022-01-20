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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشييع جثمان رئيس نادي أسوان السابق .. صور

الراحل الدكتور حسن
الراحل الدكتور حسن عبد القادر

قام العشرات من أبناء أسوان وجماهير نادى أسوان بتشييع جثمان الدكتور حسن عبد القادر عبد الجواد مدير مستشفى أسوان الجامعى، ورئيس نادى أسوان الأسبق من مقر النادى بعد أن وافته المنية اليوم الخميس.  

 

وكان قد خرج جثمان الفقيد الراحل وسط حشد كبير من أبناء وأهالى أسوان وأسرة الفقيد الراحل، أعقبه نقله من نادى أسوان إلى مقابر الأسرة بجبانة أسوان القديمة ليوارى الجسد الثرى. 

 

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الجدير بالذكر أن الدكتور حسن عبد القادر تولى من قبل منصب مدير مستشفى أسوان التعليمى، ورئاسة نادى أسوان خلال دورة 2014/ 2017، والتى صعد خلالها الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للدورى الممتاز لمدة موسمين متتالين.  

 

ونعت الصفحة الرسمية لنادى أسوان وعدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فقيد أسوان الدكتور حسن عبد القادر.


 

تشييع جثمان دكتور حسن عبد القادر 
تشييع جثمان دكتور حسن عبد القادر 
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