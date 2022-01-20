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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

477 مليون دولار حجم محفظة التمويل التنموي الجارية بين مصر وكوريا الجنوبية

صدى البلد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، نظيره رئيس كوريا الجنوبية لمصر حيث تم توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين، وأكد الرئيس السيسي أنه جرى الاتفاق خلال المشاورات مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن على دعم الجهود المصرية لدخول عصر الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بخبرات كوريا الجنوبية في هذا الشأن.

 

ولا تعد تلك أول اتفاقيات تعاون تتم بين البلدين، ولكن ارتفعت قيمة التجارة بين مصر وكوريا الجنوبية خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2021 لتسجل 1.9 مليار دولار في مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، بنمو 23.6%، كما سجلت محفظة التمويل التنموي الجارية بين مصر وكوريا الجنوبية 477 مليون دولار، ويتم توجيهها لدعم العديد من القطاعات التنموية وهى التعليم العالي والتدريب، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، وغيرها من المجالات.

 

شريك استيراتيجى

كما أعلنت كوريا الجنوبية، اختيار مصر شريكًا استراتيجيًا لخطط التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة من 2021/2025، ومن المقرر أن تشهد مزيد من أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة انطلاقًا من الاستراتيجية المستقبلية للخمس سنوات المقبلة.

 

وفي ضوء ذلك بدأت وزارة التعاون الدولي، مفاوضات جارية لإعداد خطة الشراكة الاستراتيجية لهذه الفترة بما ينعكس على أطر العلاقات المشتركة بين البلدين وبما يتماشى مع أولويات البلدين في الفترة القادمة.

 

وقامت وزارة التعاون الدولي خلال عام 2021 على تحديث استراتيجيات التعاون الإنمائي، ووضع ملامح العمل الإنمائي المستقبلي، مع 8 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك في إطار برنامج عمل الحكومة مصر تنطلق 2018-2022، والتوجهات المستقبلية للبرنامج للفترة من 2023-2027.

وأكدت وزارة التعاون الدولي، حرصها على اتباع نهج تشاركي يتسم بالشفافية في جولات المشاورات مع شركاء التنمية، بمشاركة كافة الأطراف الحكومية المعنية والأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف وضع رؤى واضحة تتسق مع أهداف الدولة وأولوياتها التنموية، والوصول إلى استراتيجيات تدعم رؤية الدولة من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني.

 

تحديث إشارات السكة الحديد

وبحثت وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط، خلال العام الماضى 2021، مع السفير الكوري، نتائج المباحثات الجارية مع وزارة الاقتصاد والمالية الكورية وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بشأن تمويل مشروعات في قطاع النقل، من بينها مشروع تحديث إشارات خط سكة حديد الأقصر أسوان.

 

شحنات طبية

وأكدت «المشاط»، على أهمية التعاون المشترك مع دولة كوريا الجنوبية وانعكاسه على دعم الجهود التنموية في مصر، في إطار رؤية الدولة التنموية 2030، كما أشادت باستجابة الحكومة الكورية للجهود التي تقوم بها الدولة لمكافحة جائحة كورونا من خلال توفير شحنات من الإمدادات الطبية والمساعدات المالية لمكافحة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية المترتبة على فيروس كورونا، حيث وفرت كوريا الجنوبية 3 شحنات إمدادات طبية بقيمة 900 ألف دولار خلال 2020.

 

محفظة التعاون الإنمائى الجارية

ووصلت حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وكوريا الجنوبية نحو 473 مليون دولار في مختلف قطاعات التنمية، لاسيما في مجال السكة الحديد والأنفاق، كما أشارت إلى أن المرحلة المقبلة تعد نقلة جديدة للتعاون المشترك بين البلدين .

العلاقات المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية لا تقتصر فقط على التمويلات الإنمائية والدعم الفني للقطاعات ذات الأولوية، لكنها تتميز أيضًا بتواجد استثمارات كورية هامة للغاية في مصر على رأسها شركة سامسونج للإلكترونيات التي تقدم نموذجًا هامًا للتعاون من خلال مصانعها بصعيد مصر والكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا التي توفر الأيدي العاملة المدربة للعمل في المصانع، بالإضافة إلى شركتي هيونداي وLG.

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