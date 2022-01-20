البرهان يصدر قرارا بتعيين 15 وزيرا لتسيير الأعمال

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان قراراً، بتكليف 15 وزيرا بأداء مهام الوزارات في البلاد.

ونشر حساب مجلس السيادة الانتقالي السوداني على موقع “تليجرام” اسم 15 وزيرا عينهم البرهان، بينهم عثمان حسين عثمان، وزيرا لشؤون مجلس الوزراء، وعلي الصادق علي، وزيرا للخارجية، ضو البيت عبد الرحمن منصور، وزيرا للري والموارد المائية.

ويأتي قرار البرهان بعد لقائه بوفد أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، مولي في.

واتفق الجانبان السوداني والأمريكي على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدنى لإستكمال مهام الفترة الإنتقالية.

وأكد الجانبان ضرورة دخول الأطراف السودانية فى حوار وطنى شامل عبر مائدة مستديرة، يضم جميع القوى السياسية والمجتمعية باستثاء المؤتمر الوطني، للتوصل إلى توافق وطنى للخروج من الأزمة الحالية.