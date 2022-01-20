وزيرا خارجية النمسا وأذربيجان يبحثان الأمن وبناء الثقة في جنوب القوقاز

بحث وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج اليوم مع نظيره الأذري جيهون بايراموف، الذي يزور فيينا حاليا، القضايا الثنائية والاقتصادية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .



وقال شالينبرج - في تصريح اليوم /الخميس/ - إن محادثاته مع وزير خارجية أذربيجان سلطت الضوء على الدور المهم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي (التي تتخذ من فيينا مقرا لها) كمنصة للحوار وبناء الثقة في منطقة جنوب القوقاز وخارجها.



وأشار شالينبرج إلى أن المباحثات تطرقت إلى تداعيات الأزمتين في كازاخستان وأوكرانيا على الاستقرار في المنطقة، إضافة إلى قضايا جائحة كورونا وتدفقات الهجرة غير الشرعية الى أوروبا .

ك ف