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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمطروح

حادث بمطروح
حادث بمطروح

أصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة إثر حادث تصادم سيارتين بالكيلو 175طريق مطروح  اسكندرية الساحلى.

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تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين إحداهما أجرة والأخرى ملاكى أمام مدينة العلمين الجديدة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

 

واستقبلت مستشفى العلمين 10مصابين ضحايا الحادث  وجميعهم من محافظه البحيرة وهم
حسام محمد حسن ٢٤ سنة  يعانى ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات وسحجات بالجسم
واحمد علي محمود ٢١ سنة  يعانى كدمات وسحجات بالجسم
جمعه محمد احمد ٣٨ سنة  يعانى كدمه بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم
محمود سلامه محمد ٢٣ سنة  يعانى كدمه بالظهر اشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات وسحجات بالجسم
هشام محمد عبدالله 24  سنة  يعانى كدمه بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم
السيد محمد محمود ٤١ سنة  جرح بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم
احمد يسري صبحي ٢٢ سنة يعانى  اشتباه كسر بالساق اليمني كدمات وسحجات بالجسم
احمد ناشد جمعه ٢١ سنة كدمات وسحجات بالجسم
بدر محمد حسن 47 سنة يعانى كدمات وسحجات بالجسم
محمد يسري صبحي ٣١ سنة كدمات وسحجات بالجسم

مطروح اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات مستشفى العلمين

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