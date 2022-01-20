بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمطروح

أصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة إثر حادث تصادم سيارتين بالكيلو 175طريق مطروح اسكندرية الساحلى.



تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين إحداهما أجرة والأخرى ملاكى أمام مدينة العلمين الجديدة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى العلمين 10مصابين ضحايا الحادث وجميعهم من محافظه البحيرة وهم

حسام محمد حسن ٢٤ سنة يعانى ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات وسحجات بالجسم

واحمد علي محمود ٢١ سنة يعانى كدمات وسحجات بالجسم

جمعه محمد احمد ٣٨ سنة يعانى كدمه بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم

محمود سلامه محمد ٢٣ سنة يعانى كدمه بالظهر اشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات وسحجات بالجسم

هشام محمد عبدالله 24 سنة يعانى كدمه بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم

السيد محمد محمود ٤١ سنة جرح بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم

احمد يسري صبحي ٢٢ سنة يعانى اشتباه كسر بالساق اليمني كدمات وسحجات بالجسم

احمد ناشد جمعه ٢١ سنة كدمات وسحجات بالجسم

بدر محمد حسن 47 سنة يعانى كدمات وسحجات بالجسم

محمد يسري صبحي ٣١ سنة كدمات وسحجات بالجسم