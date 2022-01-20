غلق معامل مخالف يجري تحاليل Pcr للمسافرين والأهالي في مطروح

استمرار الحملات المكثفة لإدارة العلاج الحر بصحة مطروح

شنت مديرية الصحة بمطروح حملة مكبرة برئاسة الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح و اللجنة المشكلة برئاستة وعضوية مدير عام الطب الوقائي والعلاج الحر ومدير إدارة المعامل ومدير المكتب الفني لتكثيف المرور على كافة المنشآت الطبية على نطاق المحافظة .



وأوضح البلتاجى أن قد وردت معلومات بقيام معمل تحاليل طبية خاص والغير صادر له ترخيص القيام بتحاليل Pcr للمسافرين وأهالي مطروح بالمخالفة دون تصريح و دقة في التحاليل واعطاء شهادات Pcr

وقامت اللجنة بقيادة وكيل الوزارة , بالمرور على المعمل والتأكد من صحة الواقعة وانه يتم إعطاء شهادات Pcr للمواطنين وعمل تحاليل كوفيدا عن طريق الربد تيست والمساحات

وقد أشار الدكتور أحمد البلتاجي بأن ذلك مخالف للتعليمات الوزارية المنظمة للعمل ولترخيص المعمل والكتاب الدورى بالعلاج الحر بوزارة الصحة والسكان رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠ والمنوط بمنع اجراء مثل هذة التحاليل الا بالمنشأت التى حددتها وزارة الصحة .

وبالفحص فقد تلاحظ بالمنشأة (المعمل) وجود المستلزمات والاجهزة اللازمة لإجراء هذا التحليل فتم استصدار قرار بغلق المنشأة لحين التقنين القانونى والعرض علي محافظ مطروح لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

ووجة وكيل وزارة الصحة بمطروح اصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة والتراخيص الصادرة لمنشأتهم وأتابع التعليمات الصحيحة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

و أكد الدكتور البلتاجي بأنه سيتم المرور والمتابعة المستمرة علي جميع المنشآت الطبية الخاصة وذلك للتأكد من الخدمات الطبية المقدمة من أجل تقديم خدمات جيدة لأهالي مطروح.