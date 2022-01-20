أصالة: عملت أغنية مع أحمد سعد بسبب اكتئابه الفترة الماضية.. فيديو

قالت المطربة أصالة، إن الفنان أحمد سعد يقلدها بشكل مستمر، وبزعق له، موضحة :" انا وأحمد عملنا أغنية مشترك بسبب الكآبة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية".

وأضافت الفنانة أصالة خلال حوارها ببرنامج معكم المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن هناك صداقة قوية بينها وبين سعد منذ فترة طويلة.

كما قال المطرب أحمد سعد، إن أى مطرب يسعد بالغناء أمام أصالة، موضحًا :" بكون سعيد لما بغنى أمام أصالة.

وأضاف أن اصالة قامت بعمل مواقف كثيرة له، وردت أصالة عليه :" حبيبي".

وتابع :" أصالة وقفت معى فى بداية حياتي، وهناك موقف آثر فى حياتى وهو " كانت عامله برنامج بيستضيف نجوم كبار وقامت بـ استضافتى، وجعلتنى أغنى أغنية تسير مع صوتى و كانت هناك فنانة آخري كانت ترفض ".