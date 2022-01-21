أمريكا كانت رافضة.. محمد صبحى يكشف تفاصيل لأول مرة عن فارس بلا جواد

قال الفنان محمد صبحى أن مسلسل فارس بلا جواد، واجه صعوبة كبيرة فى كتابته، موضحًا :" قبل الكتابة كان به دراسة صعبة".

وأضاف خلال حواره على قناة النهار، أنه قام بتجنين عمرو الصيفي، مدير إنتاج المسلسل، وأن عدد المشاركين فى المسلسل كبير جدًا.

وأشار إلى أن المسلسل كتب فى 14 شهرًا، وتم تصويره فى نفس عدد أيام الكتابة " سنة و شهرين"، وكشف أنه لم يتلقى أى تقرير رقابي عن عمل فنى له مثل التقرير الذى تلقها عن مسلسل فارس بلا جواد.

وتابع أنه تم التعاقد مع 4 أجانب لعمل الوجه بطرق معينة لكى تتماشي مع الدور، وطالبوا بترجمة المسلسل، و المسلسل تم ترجمته للغة الانجليزية، وبعد ذلك تم تقديم المسلسل فى الكونجرس، وطالبوا بوقف المسلسل، وتوجيه أنذار لمصر.

وأوضح أن صفوت الشريف و عمر سليمان وقفوا معه، و صفوت الشريف أمر بـ إذاعة المسلسل، وتم عقد مؤتمر صحفي.

وتابع أنهم قام بعمل قضية له فى أمريكا على هذا المسلسل.