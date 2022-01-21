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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كارثة.. شخص يسير بشهادة وفاته بدلا من البطاقة ويوجه رسالة عاجلة للرئيس السيسي

طه الشافعى
طه الشافعى

قال طه الشافعى من بور سعيد إنه يعمل منذ 16 شهرًا من أجل أثبات أنه حي، وليس ميت، معلقًا :" إذا مت الأن هندفن إزاء وأنا ميت قبل كده".


وأضاف خلال حواره ببرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه قام برفع قضية على الأشخاص التى قامت بتقديم أوراق تقول أنه توفي.


ولفت إلى أنه عاجز عن أثبات أنه حي، ولم يحصل على لقاح فيروس كورونا حتى الآن، والجميع يتعامل معه على أنه متوفي.


وأشار إلى أنه يسير بـ شهادة وفاة وليس بطاقة شخصية، وأنه ذهب لمكتب النائب العالم لكى يثبت أنه حى.


وأوضح أن يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، و النائب العام، و وزير الداخلية و الصحة لحل مشكلته التى يعانى منه.


وكشف أن البطاقة الشخصية الخاصة به ستنتهى قريبًا، وفى أثناء توقفه فى أى كمين سيتم سجنه.


وأوضح أن لديه بنت متزوجة، و بنت أخري ستتزوج قريبًا، ويتمنى أن يكون وكيلها، والجميع يعترف أنه على قيد الحياة.


وأكد أنه لا يعلم الجثة التى تم دفنها باسمه، ولكن مشكلته الأساسية فى هذه الفترة تجديد بطافته.


وفى أثناء الحلقة جاءت استجابة عاجلة من وزارة الداخلية، تؤكد أنها ستقوم بحل تلك المشكلة.
 

 

طه الشافعى بور سعيد الإعلامي شريف عامر شريف عامر

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كارثة.. شخص يسير بشهادة وفاته بدلا من البطاقة ويوجه رسالة عاجلة للرئيس السيسي

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