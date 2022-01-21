رئيس جمعية رجال الأعمال يكشف أهم الملفات التى تم الحديث عنها مع الكوريين

قال على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال، إن زيارة رئيس كوريا الجنوبية لمصر مهمة للغاية، موضحًا أن هذه الزيارة مهمة سياسيًا و اقتصاديًا، وأن هذه الزيارة تعتبر الأولى منذ 16 سنة لتواجد رئيس كوريا بمصر.



وأضاف خلال ببرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن مصر كوريا كانوا متساوين فى الاقتصاد منذ 60 سنة، والآن كوريا اقتصادها الـ 12 على العالم.

ولفت إلى أن هناك عمل جاد تم فى كوريا خلال السنوات الماضية، وأن كوريا أكبر دولة بالعالم بها براءات اختراعات، فهى دولة مهتمة بالعلم.



وأشار إلى أنه سيتم التعاون مع كوريا الجنوبية في إنشاء أكبر محطة تحلية مياه في العالم، وان هناك تعاون كثير سيكون بين مصر و كوريا الجنوبية.



وكشف أنه تم توقيع اتفاقية بين مصر و كوريا لـ تصنيع السيارات الكهربائية، وتابع أن من أهم الملفات التى تم الحديث عنها بين رجال الأعمال المصريين و الكوريين الجنوبيين صناعة السيارات الكهربائية و الطاقة و التكنولوجيا وتحلية مياه الشرب و تدوير المخالفات.



