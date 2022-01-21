فارق السن 25 عامًا.. زوجة يونس شلبي تكشف تفاصيل زواجهما

قالت سيدة عبد الحميد زوجة الفنان الراحل يونس شلبي، إنها تشعر حتى اليوم بأن زوجها موجود، موضحة أن البعض يسأل على زوجها حتى هذه اللحظة.

وأضافت خلال ببرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن البعض يعتقد أن يونس شلبي على قيد الحياة.

ولفتت إلى أن زوجها كان مريض من عام 95، وفى عام 2000 أشتد المرض، وتوفى فى عام 2007.

وأشارت إلى أنها كانت تحضر مع زوجها الكواليس وكان دايما بيسأل على زمايله، وكشفت :" مسرحيات كثيرة كنت أحضر معه".

وأوضح أن زوجها كان يهتم بـ اسرته، وكنا نذهب لـ عائلته فى المنصورة بشكل مستمر.

وتحدثت عن زواجها من الفنان الراجل وقالت :" ابن عمى كان متزوج من شقيقة يونس الكبيرة" وبعد ذلك تقدم لى، مؤكدة أن يونس كان عمره 45 عامًا، وأنها كانت فى عمر الـ 20 سنة.

ولفتت إلى أن الراحل كان طيب، وحنين، معلقة :" بنت الريف بتحب الحنية، عشان كده حبيته"، معلقة :" أسرتنا و أسرة يونس مترابطة ولم يكن لى علاقة بعمله".

وفى نفس السياق ضحكت سارة يونس شلبي، عن قضة زواج والدها من والدتها.