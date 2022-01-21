أحلام توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ بعد تكريمه لفنان العرب



وجهت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي رسالة للمستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بعد تكريمه لفنان العرب محمد عبده خلال حفلته الكبيرة التي أقامها امس ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الثانية في العاصمة السعودية الرياض.

وكتبت احلام في تغريدة لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "‏خطاك السوء يا بوناصر ، نورت بين اهلك وناسك 🇸🇦💚 ‎@Turki_alalshikh" ورد ال الشيخ قائلا "شكرا حبيبتي يا ام فهاد".



وحرص تركى آل الشيخ على الصعود على متن المسرح الخاص للحفل لتسليم فنان العرب التكريم الخاص به عقب انتهاء الحفل الذى حضره الآلاف وكان كامل العدد.





