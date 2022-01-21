لجنة التخطيط ترفض اقتراح موسيماني لخطف جناح صن دوانز من الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة، إن لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح رفضت اقتراح الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني بضم الاوروجوياني جاستن سيرينو لاعب صن دوانز خلال الميركاتو الشتوي بعد فتح فريقه باب رحيله.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، على فضائية ETC، اليوم الخميس: "كشف مصدر مسئول أن المدير الفني عرض شراء اللاعب واعارته لاحد أندية الدوري المصري لمدة 6 أشهر وضمه في الصيف بعد دراسة العروض التي ستصل المحترفين في صفوف الفريق أمثال ميكيسوني وبيرس تاو واليوديانج".



وأضاف المصدر أن اللجنة تحفظت علي طلب موسيماني بسبب كبر سن سيرينو وبلوغه 32 عاما في الموسم المقبل مما يعني صعوية الاستفادة منه فنيا أو مستقبلا .



وأشار المصدر أن اللجنة لم تنسي موقف صن دوانز والتي ؤفضت بيعه 2021 مقابل 3 ملايين دولار وتمسكت بالحصول وقتها علي 5 ملايين دولار كاش وتم غلق الصفقة وقتها .



وكان الزمالك دخل في مفاوضات مع سيرينو لضمه تحسبا لرحيل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق واذي رفض شروط الأبيض للتجديد .