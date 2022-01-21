إصابة غير معلنة للشناوي تثير الذعر في معسكر الفراعنة والحضري يرسم سيناريو التتويج

كشف مصدر في الجهاز الطبي للمنتخب الوطنيى لبوكس تو بوكس أن محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة تعرض للإصابة في آخر دقائق مباراة السودان بالأمس وأكمل المباراة مصابا والتي انتهت بفوز المنتخب بهدف دون رد.



وأكد شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، على فضائية ETC، اليوم : "المصدر أوضح أن الجهاز الفني طالب بعدم إعلان إصابة الشناوي حتى لا تثير مخاوف الجماهير، نظرا لاعتماد المنتخب بصفة أساسية على الحارس".



وواصل شبانة: "أوضح المصدر، أن كيروش رفض الإعلان عن إصابة الحارس خاصة أن التقارير الأولية تكشف أن الحارس يعاني من كدمة خفيفة ولا ضرورة من الإعلان عنها، حيث يتبقى 7 أيام على مباراة مصر المقبلة في الدور الثاني".

الحضري يرسم للاعبي المنتخب الفوز باللقب الافريقي على أنغام بوركينا فاسو

كشف الإعلامي محمد شبانة، إن عصام الحضري مدرب حراس المنتخب الوطني استعاد ذكريات بطولة الأمم الأفريقية ببوركينا فاسو قبل 24 عاما، حينما كان الحضري الحارس الثاني في قائمة الفراعنة المتوجة بالبطولة وقتها.



وتابع شبانة : "قال الحضري للاعبين أن المنتخب في بطولة بوركينا فاسو كان يعيش أجواء مماثلة تماما لما يعيشه الفريق في بطولة الكاميرون، خاصة أن المنتخب تأهل في البطولتين وصيفا للمجموعة بانتصارين وهزيمة".



وختم شبانة: "أكد الحضري أن المنتخب رغم كل الانتقادات التي كانت توجه للاعبين والمدربين، ورغم أن التأهل في الوصافة وضعه في مواجهة قوية مع كوت ديفوار في الدور الثاني، لكنه نجح بالروح والخبرات في تجاوز هذا المطلب، حيث لاقي بوركينا المستضيف في نصف النهائي وتوج بالبطولة في النهائي على جنوب أفريقيا".