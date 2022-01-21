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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ضوابط بناء الأسرة.. عنوان خطبة الجمعة اليوم والتليفزيون ينقلها من كفر الشيخ

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف، أن شعائر صلاة وخطبة الجمعة تحت عنوان: "ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع  الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وتنقل شعائر صلاة وخطبة الجمعة عبر القناة الأولى والفضائية المصرية وعدد من القنوات الخاصة وأثير الإذاعة المصرية، من رحاب مسجد الأنصاري بمحافظة كفر الشيخ.

وتبدأ شعائر صلاة وخطبة الجمعة، المعنونة بـ ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها، بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ قطب الطويل، وخطيب الجمعة هو الدكتور أيمن أبو علي عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة.

ويلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صباح الجمعة والمعنونة بـ ضوابط بناء الأسرة، قيادات الدعوة بمحافظة كفر الشيخ بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ثم يقومان بافتتاح مسجد الأنصاري بقرية طويلة مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، ضمن شعائر صلاة وخطبة الجمعة.

خطبة الجمعة وزارة الأوقاف ضوابط بناء الأسرة الأئمة صلاة وخطبة الجمعة كفر الشيخ

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ضوابط بناء الأسرة.. عنوان خطبة الجمعة اليوم والتليفزيون ينقلها من كفر الشيخ

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