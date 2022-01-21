عاجل
بعد إطلاق الرئيس السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني .. سعفان والقس أندريه يوقعان بروتوكول تعاون لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال .. 31 يناير أخر موعد للتقدم لشغل وظائف بليبيا في المجال الطبي دعاء يوم الجمعة للمريض .. أفضل دعوات الشفاء رددها قبل الغرب 135 لفافة هيروين.. حبس تشكيل عصابي للإتجار بالمخدرات في القليوبية استشاري توضح فوائد ريجيم البحر المتوسط لصحة الكلى والجسم| فيديو ألمانيا وبريطانيا تتفقان على ضرورة تجنب أي عدوان روسي ضد أوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا شايفاك.. بتول عرفة تكشف تفاصيل كليبها الثالث مع أميمة طالب

كواليس الكليب
كواليس الكليب

كشفت المخرجة بتول عرفة، عن تعاونها مع المطربة أميمة طالب فى ثالث كليبات ألبوم "أنا شايفاك" والمقرر طرحه قريبا والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان سهم، وتوزيع عمر الصباغ، ماستر أمير محروس، ويشارك فى الكليب الفنان أحمد مجدى.

كانت المطربة أميمة طالب قد طرحت كليب ثانى أغانيها بمصر بعنوان "معلش سهرناكم"، مع المخرجة بتول عرفة، والأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع مدحت خميس.

وقدمت المخرجة بتول عرفة، الفنان الكوميدى مصطفى أبو سريع ليكون بطل قصة الكليب أمام المطربة أميمة طالب، حيث يظهر فى دور خادم غرف بأحد الفنادق ومعه أميمة، ويتقمص الاثنان شخصيتى رجل أعمال وزوجته بعدما يرتديان ملابس قاطنى الغرفة التى ينظفونها، وينسيان الحنفية مفتوحة حتى تغرق الغرفة، فيضطر الاثنان لارتداء ملابس سهرة ويذهبان للنايت التابع للفندق، ويقدمان فقرة غنائية حتى يعطلا أصحاب الغرفة الحقيقيين من الصعود لها حتى يتم ترتيبها جيدًا من خلال صاحبتهما.
وقدمت المخرجة بتول عرفة فى الكليب الأول، للمطربة أميمة طالب قصة كوميدية أيضا، حيث استعانت بالفنانة الكوميدية شيماء سيف، لتقدم دور الزوجة التانية لزوج بطلة الكليب أميمة طالب، والتى تترك بيت زوجها حتى قررت العودة لمنزلها وتفاجئ زوجها، لتكتشف أنه تزوج من أخرى وهى شيماء سيف، حتى تقرر الزوجتين أن تتحديا بعضهما، لتدور الأحداث فى إطار كوميدى، وفى نهاية أحداث الكليب تتفاجئ الزوجتين برسالة من إمرأة ثالثة على موبايل الزوج، فتقومان بإلقائه فى حمام السباحة، والمفارقة أن المخرجة استعانت بكابتن منتخب تونس فى كرة اليد رفيق باشا، ليقدم شخصية الزوج.
 

أميمة طالب بتول عرفة المخرجة بتول عرفة المطربة أميمة طالب أنا شايفاك معلش سهرناكم

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| حقيقة نقل عادل إمام إلى المستشفى.. أحمد مليح يلماز يجري عملية تحول جنسي

نقابة الفنانين السوريين ترد| حقيقة وفاة الفنان دريد لحام

يستعدان للزواج| نور عمرو دياب مع خطيبها في السينما

ماريان خوري تحصل على وسام شرف بدرجة فارس من فرنسا

خلال يومين.. برومو فيلم تماسيح النيل يتخطى المليون مشاهدة

مصطفى شعبان يهنئ أسماء علاء الدين لصدور كتابها الجديد

المهن الموسيقية: لا تراجع عن موقفنا مع مطربي المهرجانات وملتزمون بضوابط المهنة

حقيقة نقل عادل إمام إلى المستشفى في وعكة صحية

ترشيحاتنا

جاجوار لاند روفر تستعين بخبرات أستون مارتن بعد تنحي كبير مهندسيها

3 علاوات دورية تنتظر الموظفين يوليو المقبل

حكم كتابة نصف التركة للأعمال الخيرية والنسبة المحددة للتبرع

بعد فشل الاجتماعات السابقة.. بلينكن ولافروف يبحثان أزمة أوكرانيا في جنيف

منظمة الصحة العالمية تحذر: وباء كورونا ينتشر بقوة في أوروبا

الجامعة العربية تكشف عن موعد انعقاد القمة العربية بالجزائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

غرامة نصف مليون جنيه.. عقوبة رعاية المسنين بدون ترخيص في القانون

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

صدمة للسولية ومرموش.. حسام حسن يختار تشكيل منتخب مصر الأمثل

الحرارة تسجل صفر.. الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وصقيع على سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

فيديو

فيديو جراف.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال

ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

هتتفضح .. كيف ردت الفنانة سمية الخشاب على المتحرشين؟ "فيديو"

اتفاقيات مهمة وفرص تعاون.. ملخص زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر ولقائه بالسيسي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ