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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

منظمة الصحة العالمية تحذر: وباء كورونا ينتشر بقوة في أوروبا

رئيس منظمة الصحة
رئيس منظمة الصحة العالمية

حذر رئيس منظمة الصحة العالمية (WHO) من أن وباء كوفيد-19 لم ينته تأثيره بعد بينما تسجل أوروبا مئات الحالات يوميا.

ووفقا لهيئة الإذاعة العالمية، أصدر رئيس منظمة الصحة العالمية  تحذيرا لزعماء العالم من أن جائحة الفيروس المعدي ما زالت مستمرة وبقوة، محذرا من الافتراض الشائع بأن متحور أوميكرون هو الاكثر انتشارا أعراضه ليست قوية.

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وتأتي تصريحات الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس  في الوقت الذي شهدت فيه بعض الدول الأوروبية أرقامًا قياسية جديدة للحالات، إذ أبلغت فرنسا عما يقرب من نصف مليون حالة جديدة يومية منذ يوم الثلاثاء الماضي.

 

ولأول مرة منذ بداية الوباء ، تم تسجيل أكثر من 100000 إصابة جديدة في ألمانيا خلال 24 ساعة يوم الأربعاء، وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف ، قال الدكتور تيدروس للصحفيين إن متحور أوميكرون أدى إلى 18 مليون إصابة جديدة في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع الماضي.

 

وأوضح أن متحور أوميكرون لا يجب التهاون معه، وقال: “لا تخطئ ، أوميكرون تسبب في دخول المستشفيات وعدد كبير من الوفيات”. 

فيما حذر قادة العالم من أنه مع النمو السريع وانتشار متحور أوميكرون عالميا، من المحتمل ظهور متغيرات جديدة ، وهذا هو السبب في أن التتبع والتقييم لا يزالان مهمين في السيطرة على العدوى؟.

وأضاف: “ما زلت قلقا بشكل خاص بشأن العديد من البلدان التي لديها معدلات تطعيم منخفضة ، حيث يكون الناس أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة والموت إذا لم يتم تلقيحهم”.

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