استقبل الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي، وفد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

رئيس مجلس النواب يزور الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي

ورافق الوفد البرلماني خلال جولته بالجناح المصري بإكسبو 2020 دبي، السفير أشرف الديب القنصل العام المصري بدبي، والوزير مفوض تجاري أشرف حمدي المفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو ٢٠٢٠ دبي ورئيس المكتب التجاري المصري بدبي.

رئيس مجلس النواب يزور الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي

وقال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن الجناح المصري بإكسبو دبي يعكس مقومات الجمهورية الجديدة وترابطها مع حضارة المصريين العريقة ويقدم للجمهور رسالة صادقة عن مصر في ثوبها الجديد.

وأشاد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة لإيلاء كافة أشكال الدعم للمشاركة المصرية في هذا المحفل العالمي على أرض دولة الإمارات الشقيقة، فضلاً عن الدور المحوري الذي قامت به الدولة بكافة أجهزتها للخروج بهذا الجناح بالشكل الذي يليق بصورة مصر ومكانتها إقليمياً ودولياً.

800 الف زائر

وفي هذا الإطار أوضح الوزير مفوض تجاري أشرف حمدي المفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو ٢٠٢٠ دبي أن الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي حظي بإقبال كبير منذ بداية العام الجاري وذلك بالتزامن احتفالات رأس السنة الميلادية حيث بلغ عدد زائري الجناح منذ افتتاحه وحتى الأن نحو 800 ألف زائر من مختلف دول العالم.

وأشار حمدي إلى أن الجناح شهد منذ بداية شهر يناير العديد من الزيارات الرسمية التي تضمنت زيارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، ووفد حكومي من جمهورية مالطا، والدكتور/ محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، نايف حميدي، وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، احلام مدني، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المكلف بجمهورية السودان، والكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ماهر ناصر، المفوض العام لجناح الامم المتحدة بإكسبو.