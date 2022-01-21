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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر.. غدا

صدى البلد

تشهد مدينة الأقصر، غدًا السبت، افتتاح المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد، بحضور لفيف من الوزراء والمسؤولين،  لدعم أول صرح طبي متخصص في مجال الأورام بالصعيد.

 

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أوضح محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المرحلة الثانية ستشهد افتتاح أقسام متعددة بالمستشفى، منها وحدة عناية مركزة للأطفال تضم عدة غرف مجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية لمراقبه العلامات الحيوية للأطفال، وعيادة لطب وجراحة العيون، بالإضافة للطوارئ وأقسام داخلية وغرف إقامة وعمليات.

 

وأشار فؤاد إلى أن المرحلة الجديدة من مستشفى الأطفال هي  إضافة جديدة للخدمات الطبية التي تقدمها منظومة شفاء الأورمان، والتي تضم فريق متخصص من الاستشاريين والأخصائيين في علاج أورام الأطفال.

 

كما أكد المدير التنفيذي أن إدارة شفاء الأورمان حريصة على التوسع والتطوير من خدماتها باستمرار لتوفير أفضل خدمة صحية تليق بأهالينا وأبنائنا الذين يتلقون العلاج، وتوفير كافة الأجهزة والمعدات الحديثة، موجهًا الشكر لكل من ساهم  بمجهوداته أو بالتبرع  لإنشاء المستشفى الجديد.

 

كانت مؤسسة شفاء الأورمان، قد افتتحت أول مستشفى  لعلاج سرطان الأطفال بالمجان في الصعيد، في فبراير من العام الماضي، وذلك بحضور عدد من الوزراء ونجوم الفن والرياضة ورجال الأعمال.

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