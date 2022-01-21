روسيا تدعو أمريكا للتأثير على أوكرانيا للعودة إلى رشدها

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى إقناع أوكرانيا بالعودة إلى رشدها.

وقال لافروف خلال لقاء جمعه ببلينكن في جنيف إنه دعا بلينكن إلى التأثير على كييف حتى تعود إلى رشدها.

وأعرب لافروف عن أمله في أن يساعد اللقاء الولايات المتحدة على إعداد ردود على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية.

وأضاف لافروف مخاطبا بلينكن "عندما اتصلتم بي هاتفياً وعرضتم اللقاء حتى تتمكنوا من الاستفسار عن مخاوفنا بشكل أكثر وضوحًا، اعتقدنا أنها فكرة مفيدة، لأننا نعول على أن يساعدكم هذا في إعداد ردود محددة على جميع مقترحاتنا. وإعداد مقترحاتكم المضادة، إذا كان لديكم أي منها".

وتابع: "لقد ذكرتم في إحدى تصريحاتكم الأخيرة، خلال جولتكم الأوروبية، أنكم لا تتوقعون انفراجة من هذا اللقاء، ونحن أيضا لا نتوقع منعطفاً هاماً من هذا اللقاء، نحن ننتظر رداً على مقترحاتنا".

وكان بلينكن أكد خلال اللقاء أن الولايات المتحدة تعتزم حل القضايا العالقة مع روسيا بالوسائل السلمية.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أن لقائه بنظيره الروسي اليوم في جنيف يتماشى مع الجهود المبذولة لتهدئة التوتر بشأن أوكرانيا، مضيفا "أنا أقدر هذه الفرصة المتاحة لنا جميعا للاجتماع، الذي يتماشى مع الجهود المستمرة لتهدئة التوترات بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا".