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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية

ضبط مصنع جبنة بدون ترخيص في البحيرة

مصنع لمنتجات الألبان
مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص

 أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات ومحطات الوقود  والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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ضبط مصنع بدون ترخيص 

 

في نفس السياق نفذت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بمركز النوبارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصانع الجبنة يدار بدون ترخيص، كما تم ضبط مصنع الجبنة والتحفظ على ٢٠ صفيحة جبنة بيضاء زنة ٢٠ كجم كمنتج نهائي وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

 

ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير منتهية الصلاحية في البحيرة

 

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين .

في نفس السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع التموين ومباحث التموين بالبحيرة وجهاز حماية المستهلك الفرع الإقليمي بالبحيرة ومراقبة الأغذية والطب البيطري والوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون بحملات مرورية أسفرت عن ضبط الآتى:-

- ١٥١ كجم ما بين لحوم مفرومة وكبدة ولحوم مجمدة بإحدى الثلاجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

ـ ٥ كيلو سمك مجمد غير صالح للاستهلاك الآدمى بأحد الأكشاك

ـ  ٥ كيلو كبده مجمده و٣ ك لحم مفروم و ٢٠ ك سمك بلطى جميعهم غير صالح للاستخدام الادمى داخل ثلاجة مجمدات وكذا التحفظ علي أسماك رنجة مدخنة  بإجمالي ٤٦١ كجم 

ـ كمية من الكفتة المتبلة بأحد المطاعم غير صالحة للاستخدام الآدمى

ـ  ٦ كجم  سلامى بقرى وشرائح مطهى ومدخن بيف هوت دوج جميعهم منتهى الصلاحية بأحد المطاعم

ـ  ٢٧٢٠ كجم عسل أسود وكذا  ٢٩٤٠  كجم عسل نحل غير صالحة للاستخدام الآدمي

ـ ٦٢٥ كجم  بسلة مجمدة  و كذا ١٧٥ كجم بامية مجمدة منتهية الصلاحية و١٧ كجم  ملوخيه خضراء وفراولة لا يوجد عليها أي بيانات وغير صالحة  للاستهلاك الآدمي 

 

ـ كما تم تحرير ٤ محاضر جنحة مخالفة اشتراطات نظافة صحية

ـ  تحرير ٤ محاضر جنح مخالفة عدم حمل شهادات صحية.

ـ تحرير ٤ محاضر بيئة لسوء حالة بيئة العمل بأحد المطاعم

-  تحرير ٣ محاضر لمعارض سيارات عدم الإعلان عن الأسعار وعن مواصفات السيارات المعروضة

- تحرير محضرين محلات ذهب لعدم وجود دفتر فواتير ضريبية تقدم لجمهور المستهلكين .

- تحرير محضرين محلات بيع موبايلات لعدم الإعلان عن الأسعار .

- تحرير ٣ محاضر لمحلات مختلفة لعدم الإعلان عن الأسعار  وسياسة البيع والاسترجاع وعدم وجود دفتر فواتير ضريبية

البحيرة تموين البحيرة النوبارية حملات تموينيه محافظ البحيرة مباحث التموين مديرية التموين جهاز حماية المستهلك اللواء هشام آمنه مديرية التموين بالبحيرة حملات تموينية على الأسواق والمخابز

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