مدير تصوير حامل اللقب : هشام ماجد دعمني وتمسك بي بشدة

عبر طارق دراز مدير تصوير فيلم حامل اللقب عن سعادته الشديدة بنجاح تريلر الفيلم خصوصا انها أول تجربة سينمائية له بعد نجاحه في العديد من الإعلانات التجارية الشهيرة وأكد أن هشام فتحي مخرج العمل هو من تمسك بوجوده كمدير تصوير للفيلم وهذا كان دافع أكبر لتقديم افضل صورة لفيلم يحتوي على كوكبة من النجوم وذلك بعد مجهود كبير قام به مع مخرج العمل لاختيار افضل الأماكن للتصوير.

وعن كواليس العمل قال : أعرف دينا الشربيني منذ ١٣ عام وهي نجمة موهوبة بالفطرة وحضورها قوي وكانت بتعمل روح لطيفة جدا جول ما هي موجودة في التصوير.

اما هشام ماجد كان اول لقاء لينا في الفيلم ويوم بعد يوم علاقتي بيه أصبحت قوية جدا ولا أنسى عندما اتصل بي بعد يوم ضغط رهيب علشان يأكدلي انه متمسك بوجودي في الفيلم ويشيد بالصورة اللي طلعناها وبشكر جدا مخرج العمل هشام فتحي وكل نجوم العمل والمنتجين محمد حفظي وطارق الجنايني والمنتج الفني أحمد يوسف سوكا ومصحح الألوان شريف فتحي.

أبطال فيلم حامل اللقب

فيلم "حامل اللقب" بطولة كل من هشام ماجد ودينا الشربيني ومحمد سلام وأحمد فتحي وليلى عز العرب، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.