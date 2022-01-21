مهرجان القاهرة السينمائي ينعي المخرجة نوران شريف

نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المخرجة نوران شريف، التي وافتها المنية عقب تعرضها لأزمة صحية طارئة وذلك من خلال صفحتهم الرسمية عبر فيسبوك.

وكانت نوران عملت ضمن فريق المهرجان منذ عام 2019 في منصب مديرة ورش أيام القاهرة لصناعة السينما.

وكان وجه تيمور طليق المخرجة الراحلة نوران شريف، رسالة وداع لها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وكتب تيمور: "إنا لله وإنا اليه راجعون ، توفيت إلى رحمة الله زوجتي السابقة نوران محسن عبد الجليل شريف".

وأضاف: "اللهم أني أشهدك أنها كانت زوجة صالحة وإنسانة مخلصة وكانت خير عبادك يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر لها واعفو عنها وأسكنها فسيح جناتك يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ادعوا لها كتير من فضلكم".

ودفنت منذ قليل المخرجة الشابة نوران شريف ، حيث أقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد السلام بمدينة نصر".

وفاة نوران شريف:

توفيت مساء أمس المخرجة الشابة نوران شريف، بشكل مفاجئ وصادم لكل أصدقائها في الوسط الفني.

وكانت نوران أشرف قد شاركت بأفلامها في عدد من المهرجانات، وكان من ضمنها فيلم آمن جداً.

تدور أحداث الفيلم داخل صيدلية في إطار إجتماعي كوميدي تشويقي.

فيلم "آمن جدًا" بطولة الفنانة ثراء جبيل، بجانب كل من سلوى محمد علي، ووئام عصام، وتأليف نوران شريف، ووجيه صبري، ومن إخراج نوران شريف.

كما إنه نتيجة للأحداث الجارية ستقام فاعليات المهرجان اون لاين ويمكن للجمهور مشاهدة الفيلم في المواعيد المحددة.

معلومات عن المخرجة الراحلة نورن شريف :

- اسمها الكامل.. نوران محسن عبدالجليل شريف.

- تخرجت من كلية الفنون التطبيقية من جامعة حلوان.

- شاركت بأفلامها في عدد من المهرجانات السينمائية وكان من ضمنها فيلم "آمن جدا" بطولة ثراء جبيل وسلوى محمد علي.

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- شاركت بفيلمها "آمن جدا" ضمن فاعليات مهرجان Dances With Films Festival الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

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آمن جدًا في عرض عالمي أول بـمهرجان مالمو للسينما العربية عام 2019

وانطلق الفيلم القصير آمن جدًا للمخرجة نوران شريف في عرضه العالمي الأولي بـمهرجان مالمو للسينما العربية، في أكتوبر عام 2019 ، حيث نافس في مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان.