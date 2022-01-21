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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ويل فويجت

الظهور الأول للمدرب الأمريكي.. سلة الزمالك يهزم سموحة بدوري السوبر

سلة الزمالك
سلة الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، على سموحة بنتيجة 83-78 في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، بالصالة المغطاة بالنادي السكندري في إطار الجولة الثانية عشر من دوري السوبر.

شهدت المباراة قيادة المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، الأمريكي ويل فويجت الذي استطاع أن يفرض تقدم الفارس الأبيض خلال فترات المباراة بالكامل.

وظهر لاعبو سلة الزمالك بشكل مميز خلال المباراة اليوم.

وجاءت نتائج الفترات الأربع كما يلي:

-الفترة الأولى:

30/16 لصالح الزمالك.

-الفترة الثانية واصل الزمالك تفوقه 44/31.

-الفترة الثالثة 66/61 لمصلحة الزمالك.

-الفترة الرابعة 83/78 والأخيرة لصالح لزمالك.

يقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: الأمريكي ويل فويجت مديراً فنيا، يعاونه ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، سمير جودة مدربا، إسلام جمعة طبيبا، محمد سعيد مخططا للأحمال، ومصطفى محسن مديرا إداريا.

الزمالك نادي الزمالك كرة السلة سلة الزمالك الصالة المغطاة زمالك

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