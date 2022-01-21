اتحاد جدة يعزز صدارته للدوري السعودي بالفوز على الفيصلي

فاز فريق اتحاد جدة على الفيصلي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة عشرة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “الدوري السعودي”.

هدف المباراة الوحيد سجله البرازيلي رومارينهو في الدقيقة 88 من متابعة لرأسية حمدان الشمري، ليهدي فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد اتحاد جدة للنقطة 41 في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر وقبل الأخير.

وحقق الاتحاد انتصاره الثامن على التوالي في الدوري، وهي المرة الأولى الذي يحقق فيها “العميد” ذلك الإنجاز في دوري المحترفين السعودي.