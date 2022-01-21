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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكليف ناصر سليم مديرا لمديرية الشباب والرياضة بأسوان

كابتن ناصر سليم مدير
كابتن ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان

أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرار بتكليف ناصر سليم عبد المجيد للقيام بأعمال مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان حيث جاء ذلك القرار بعد بلوغ فتحى عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان سن المعاش، وتكريمه من جانب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.    

وكانت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، احتفلت بعيد أسوان القومى، ونظمت ندوة بعنوان "الاحتفال بعيد اسوان القومى" للنشاط الثقافي خلال شهر يناير 2023 للمرحلة السنية من (18/8).     

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وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان كلف السكرتير العام المساعد العميد محمد البنا بحضور فعاليات إفتتاح مكتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة وذلك وسط مشاركة لعضو مجلس النواب أيمن فؤاد ، وصابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة ، بجانب إبراهيم عبد اللطيف مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بأسوان.

ويأتي ذلك فى إطار جهود المحافظة لتحقيق التنمية البشرية ومواجهة تحدى البطالة، وخاصة الإستغلال الأمثل للمنطقة الصناعية الحرفية الجديدة بالجنينة والشباك والتي تضم 308 وحدة حرفية ومصنع صغير من خلال إحداث نقلة معيشية وإقتصادية داخل القرى المستهدفة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ". 
 

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