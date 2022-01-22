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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

29 يناير.. الامتحان الشفوى لمادة الترجمة التتبعية لطلاب آداب القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الشفوى لبرامج الساعات المعتمدة للفصل الدراسى الأول العام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢.

ونوهت كلية الاداب بأن طلاب المستوى الرابع من برنامج الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية، سيكون الامتحان الشفوى لمادة الترجمة الفورية  يوم ٣١ يناير من الساعة ١٠ صباحا وسيعقد في معمل اللغات والترجمة.

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على الجانب الاخر سيعقد الامتحان الشفوى لمادة الترجمة التتبعية والمنظورة لطلاب المستوي الثالث من برنامج الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية يوم ٢٩ يناير من الساعة ١٠ صباحا.

وكانت أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات التحريري العلمى للفصل الدراسى الأولى فى عدد من المقررات للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢، وذلك يومى الأحد والاثنين الموافق ٢٣ و٢٤ من شهر يناير الجارى فى مواد اللغة العربية والانجليزية والأسبانية والفرنسية واللغة اليابانية والصينية والإيطالية

امتحانات كلية الاداب جامعة القاهرة جامعة القاهرة امتحانات الشفوي برنامج الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية

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