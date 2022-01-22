عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نورويتش سيتي يفوز على واتفورد 3-0 في الدوري الإنجليزي

نورويتش سيتي
نورويتش سيتي

فاز فريق نورويتش سيتي على واتفورد بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح سارجينت التسجيل لـ نورويتش سيتي في الدقيقة 51، أعقبه بهدف ثان في الدقيقة 74.

وتحصل النيجيري إيمانويل دينيس مهاجم فريق واتفورد على البطاقة الحمراء في الدقيقة 78 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وأكد كوكا لاعب واتفورد انتصار نورويتش بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 92.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نورويتش سيتي للنقطة 16 في المركز السابع عشر، فيما توقف رصيد واتفورد عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.

وتوقفت مباراة فريقي واتفورد ونورويتش سيتي بسبب انطفاء بعض أعمدة الإنارة في ملعب اللقاء.

وقرر حكم اللقاء مايك دين إيقاف المباراة بعدما تعطلت بعض الكشافات المضئية للملعب، حيث أصبحت أجزاء من الملعب مظلمة، حتى قامت بعض الجماهير بإضاءة كشافات جوالاتهم للإنارة، قبل أن يتم استكمال اللقاء.

الدوري الإنجليزي بطولة الدوري بطولة الدوري الإنجليزي نورويتش سيتي واتفورد

موضوعات متعلقة

انطفاء كشافات ملعب مباراة واتفورد ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي

فينسنت أبو بكر أفضل لاعب في دور المجموعات بأمم إفريقيا باختيار الـ كاف

كاف يختار محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في دور المجموعات بأمم إفريقيا

اتحاد جدة يعزز صدارته للدوري السعودي بالفوز على الفيصلي

اقتحام شقة لاعب مانشستر يونايتد أثناء خوضه مباراة مع فريقه .. تفاصيل

نتائج قرعة الدور التمهيدي من تصفيات أمم أفريقيا 2023

المصائب لا تأتي فرادى.. إصابة مدرب تونس بفيروس كورونا قبل مواجهة نيجيريا

الأهلي يتعادل مع ضمك 1-1.. والنصر يفوز على التعاون في الدوري السعودي

ترشيحاتنا

البنتاحون: نرصد استمرار في زيادة القوات الروسية على حدود أوكرانيا

شوقى غريب يكشف عوامل تمكن منتخب مصر من الفوز على كوت ديفوار

دعاء الطواف حول الكعبة.. وماذا يقال عند رؤيتها؟

متعددة الاستخدامات.. فيات دوبلو موديل 2022 في السوق المصري |صور

برعاية الرئيس .. اليوم افتتاح المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة

أوبرا تطلق أول متصفح ويب يسهل تداول العملات المشفرة.. إليك كيف يعمل؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

الموج عالي.. إنذار عاجل من الأرصاد الجوية لمدن البحر المتوسط

الأرصاد تحذر.. شتاء قارس وجو غائم والثلوج تضرب القاهرة والدلتا والساحل الشمالي

بعد توجيه الرئيس السيسي.. التنظيم والإدارة يكشف تفاصيل تعيين 150 ألف مدرس

أجواء شديدة البرودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

400 إصابة في إنجلترا.. بريطانيا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من متحور أوميكرون

في لفتة طيبة.. الخطيب يزور أشرف قاسم نجم الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الكاملة من حفل إليسا بالتجمع الخامس

«أنا كده خلقتي كده».. 5 نساء و3 كلاب أثروا في حياة الضاحك الباكي نجيب الريحاني

بفستان "بينك" إليسا تطل على جمهور حفلها لدعم مرضى أورام الثدى.. صور

الأرصاد تحذر.. شتاء قارس وجو غائم والثلوج تضرب القاهرة والدلتا والساحل الشمالي

فيديو

فيديو جراف.. نجم تركي شهير يجري عملية تحول جنسي| تعرف عليه

«التموين» تطلق الأوكازيون الشتوى.. والتخفيضات تصل إلى 50 %

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ