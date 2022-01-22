نورويتش سيتي يفوز على واتفورد 3-0 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق نورويتش سيتي على واتفورد بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح سارجينت التسجيل لـ نورويتش سيتي في الدقيقة 51، أعقبه بهدف ثان في الدقيقة 74.

وتحصل النيجيري إيمانويل دينيس مهاجم فريق واتفورد على البطاقة الحمراء في الدقيقة 78 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وأكد كوكا لاعب واتفورد انتصار نورويتش بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 92.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نورويتش سيتي للنقطة 16 في المركز السابع عشر، فيما توقف رصيد واتفورد عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.

وتوقفت مباراة فريقي واتفورد ونورويتش سيتي بسبب انطفاء بعض أعمدة الإنارة في ملعب اللقاء.

وقرر حكم اللقاء مايك دين إيقاف المباراة بعدما تعطلت بعض الكشافات المضئية للملعب، حيث أصبحت أجزاء من الملعب مظلمة، حتى قامت بعض الجماهير بإضاءة كشافات جوالاتهم للإنارة، قبل أن يتم استكمال اللقاء.