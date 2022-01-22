محمد ثروت: كنت بعتبر أبويا وأمي أخواتي.. وكانوا دايما بيشجعوني.. فيديو

قال المطرب محمد ثروت، إن أغنية " يا مستعجل فراقي" لاقت نجاح كبير، معلقا " حسيت أن الناس حست بيا وانى اخترت ليهم كلام ولحن وصورة جيدة ترقى لذوق الجمهور المصري.



وأضاف محمد ثروت، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياه”، بدأت مبكرا في الغناء وأنا عندى 6 سنوات وغنيت برنامج "جنة الاطفال " في التليفزون، مشيرا إلى أنه قدم لمسابقتين، وحصل على الجائزة الأولى بقيمة 5 جنيه، وجائزة أخرى بقيمة 5 مليم.

وتابع محمد ثروت، ان “والدى كان بيشتغل مهندس وامى كانت ربة منزل وكنت بعتبرهم أخواتي ومشوفتش منهم عنف ومشوفتش منهم تكسير مقاديف وشوفت تشجيع منهم وانى أكون مسئول واخد قرار”.

وأشار المطرب محمد ثروت إلى أنه “أول مرة قمت بالغناء كنت في اولى هندسة وغنيت بمسابقة المجلس الاعلى للشباب والرياضة والمجلس الاعلى للجماعات وحصلت على المركز الاول على مستوى الجمهورية”.