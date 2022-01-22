خالد الذهبي ابن أصالة : انطردنا من كل أوتيلات العالم بسب التكسير والتلفيات

حلت الفنانة السورية أصالة ضيفة برنامج "معكم منى الشاذلى" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، في حلقة عائلية خاصة مع أولادها، وحياتهم بداخل البيت.

وكشفت نجلة الفنانة أصالة شام الذهبي، عن عصبية والدتها بالبيت بكلمات مازحة: "ماما لا تحب التعلق بالأشياء، ولكن تتعلق بالبني أدمين بس".



وقالت شام الذهبي، ابنة النجمة أصالة: على وآدم وأنا بذلت مجهودا كبيرا في تربيتهم، فتشاركت مع والدتي في تربيتهما، وكنت بتعب معاهم، واتعلم عليهم، وأظن كنت شديدة معهم وهم صغار، وكانت أمي الحنية والأمان، ليقول خالد: وكانت شديدة معايا كمان، وكانت بتذاكر كتير، وانا مكنتش بتاع مشاكل.

وقالت النجمة أصالة، إن أولادي علي وآدم لا يفتعلون مشاكل كثيرة مثل أبناء جيلهم، والمشاكل التي يفعلونها مقابل أدبهما وأخلاقهما، لا تُذكر.

من جانبه قال خالد الذهبي، ابن النجمة أصالة مازحا: بسببي انطردنا من كل أوتيلات العالم، وبعد ما كانوا يزهقوا من التكسير والتلفيات اللي كنت بعملها، كانوا بيبعتوا فاتورة بتمن الأشياء.