بدون مكياج .. شاهد أحدث ظهور لـ زينة عبر انستجرام

نشرت الفنانة زينة صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وظهرت زينة بإطلالة جذابة بسيطة بدون مكياج، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

وكانت قد أعلنت الفنانة زينة، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، عن إصابه والدتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت زينة، فى فيديو نشرته عبر "ستورى" حسابها على موقع "إنستجرام": “والدتي مصابة بفيروس كورونا منذ أسبوعين، وهو ده سبب اني مش بظهر كتير الفترة الأخيرة لإني مشغولة معاها بإجراء التحاليل الطبية اللازمة وللاطمئنان على استقرار حالتها خلال فترة العلاج”.

وتابعت: "أنتوا عارفين أنا بخاف من كورونا أد إيه، مش بخاف علشان نفسى بس، بخاف علشان ولادى كمان".

وأكدت: "أمي مش بتخرج من البيت خالص، بس الحمد لله، دى جت غلطة من أخويا، المرض وحش قوي وبيخليك قلقان".

واختتمت: "أطالب جمهوري بالدعاء لها فوالدتي تعاني من أمراض القلب والسكر، ربنا يشفيها ويشفى كل مريض.. وأنا مفتقداكو جدا، ومفتقده إنى أنزل فيديوهات وصور عليها أغانى".

اخر أعمال زينة

يُذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل «كله بالحب» والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري وغيرهم، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.



