عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج .. شاهد أحدث ظهور لـ زينة عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة زينة صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وظهرت زينة بإطلالة جذابة بسيطة بدون مكياج، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

 

عندها القلب والسكر.. زينة تعلن إصابة والدتها بفيروس كورونا

زينة تستعرض جمالها بأحدث إطلالة

وكانت قد أعلنت الفنانة زينة، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، عن إصابه والدتها بفيروس كورونا المستجد.

 

وقالت زينة، فى فيديو نشرته عبر "ستورى" حسابها على موقع "إنستجرام": “والدتي مصابة بفيروس كورونا منذ أسبوعين، وهو ده سبب اني مش بظهر كتير الفترة الأخيرة لإني مشغولة معاها بإجراء التحاليل الطبية اللازمة وللاطمئنان على استقرار حالتها خلال فترة العلاج”.

 

وتابعت: "أنتوا عارفين أنا بخاف من كورونا أد إيه، مش بخاف علشان نفسى بس، بخاف علشان ولادى كمان".

 

وأكدت: "أمي مش بتخرج من البيت خالص، بس الحمد لله، دى جت غلطة من أخويا، المرض وحش قوي وبيخليك قلقان".

 

واختتمت: "أطالب جمهوري بالدعاء لها فوالدتي تعاني من أمراض القلب والسكر، ربنا يشفيها ويشفى كل مريض.. وأنا مفتقداكو جدا، ومفتقده إنى أنزل فيديوهات وصور عليها أغانى".

 

اخر أعمال  زينة
يُذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل «كله بالحب» والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري وغيرهم، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.


 

أحدث ظهور ل زينة صور زينة اخر اعمال زينة إطلالات زينة اعمال زينة اخبار زينة

ترشيحاتنا

مصابة بجلطة في المخ: قلت لإبني أرميني في الشارع ومتخربش بيتك مرضيش..فيديو

أشرف قاسم يكشف كواليس زيارة الخطيب ..ويؤكد : رئيس الأهلي أخويا الكبير .. فيديو

بعد حادث الحسكة.. العراق يستنفر لحماية الحدود إثر هروب 20 عنصرا من داعش

دعاء صلاة الاستخارة ووقتها ومعرفة نتيجتها.. كل المعلومات الشرعية الصحيحة

10/ 6 .. منتخب مصر يتفوق على كوت ديفوار فى أمم إفريقيا

السيطرة على حريق داخل محل ترزي بالشرقية.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

الموج عالي.. إنذار عاجل من الأرصاد الجوية لمدن البحر المتوسط

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

الأرصاد تحذر.. شتاء قارس وجو غائم والثلوج تضرب القاهرة والدلتا والساحل الشمالي

أجواء شديدة البرودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

بعد توجيه الرئيس السيسي.. التنظيم والإدارة يكشف تفاصيل تعيين 150 ألف مدرس

الأرصاد: انخفاض جديد في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دارت حول الأرض بمفردها.. فتاة تحصد لقب أصغر طيار في العالم|صور

الصور الكاملة من حفل إليسا بالتجمع الخامس

«أنا كده خلقتي كده».. 5 نساء و3 كلاب أثروا في حياة الضاحك الباكي نجيب الريحاني

بفستان "بينك" إليسا تطل على جمهور حفلها لدعم مرضى أورام الثدى.. صور

فيديو

فيديو جراف.. نجم تركي شهير يجري عملية تحول جنسي| تعرف عليه

«التموين» تطلق الأوكازيون الشتوى.. والتخفيضات تصل إلى 50 %

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ