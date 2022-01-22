تخصيص 283 مليار جنيه في موازنة 2021 /2022 للحماية الاجتماعية يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، وخاصة إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشروع الموازنة العامة لعام 21/2022 يخصص دعما يصل إلى 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.



ففي (الأهرام) وتحت عنوان (283 مليار جنيه للحماية الاجتماعية)، ذكرت الصحيفة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعلنت أن مشروع الموازنة العامة لعام 21/2022 يخصص دعما يصل إلى 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مقابل مخصصات فعلية قدرها 200 مليار جنيه في 19/2020، بزيادة 41.5%.



ونقلت الصحيفة عن الوزيرة الدكتورة هالة السعيد قولها - في بيان- إن الرؤية التنموية لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية تتبلور حول إقامة مجتمع مصري متضامن ومتماسك ومنتج، يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة.



وأضافت أن البرامج الأساسية للرعاية والحماية الاجتماعية تتضمن برنامج الحماية الاجتماعية الذي يستهدف مد شبكات الأمان الاجتماعي، لتشمل الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية، لحمايتهم من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية لها، بما يضمن تقليل الفجوات التنموية بين السكان على مستوى أقاليم ومحافظات الجمهورية.



وأوضحت وزيرة التخطيط أن مستهدفات برنامج الحماية الاجتماعية خلال 21/2022 تتمثل في الوصول إلى 4 ملايين أسرة فقيرة مستفيدة من برامج الدعم النقدي، و100% من مراكز الإغاثة المستوفاة الحد الأدنى من أجهزة ومعدات الإغاثة بأنواعها المختلفة، و18 مليونا من العمالة الذين تم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية، و10.5 مليون زيادة في قيمة المعاشات للمستحقين والمستفيدين.



وتحت عنوان (الصحة تتلقى 667 ألف جرعة "أسترازينيكا") قالت صحيفة (أخبار اليوم) إن وزارة الصحة تلقت 667 ألفا و100 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" من ألمانيا وبلجيكا.



وقال دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي القائم بعمل وزير الصحة إن شحنة اللقاحات ستخضع للتحاليل والفحوصات اللازمة في معامل هيئة الدواء؛ للتأكد من فاعليتها قبل توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن لقاح "أسترازينيكا" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا.



وفي السياق ذاته، أشارت (أخبار اليوم) إلى أن وزارة الصحة تبدأ من اليوم تطبيق الضوابط الجديدة للدخول إلى البلاد عبر المطارات والموانئ وتضمنت الاشتراطات حصول القادمين على أي من اللقاحات المضادة للفيروس، ومرور أسبوعين على التطعيم، وأكدت الوزارة أنه في حالة عدم وجود شهادة بتلقي اللقاح يشترط حصول القادمين على شهادة بسلبيتهم من الفيروس.



أما صحيفة (الجمهورية)، فقالت - تحت عنوان (رئيس كوريا الجنوبية يزور الخط الثالث لمترو الأنفاق) - إن رئيس كوريا الجنوبية موون جاي إن، والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا، قاموا بجولة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث كان في استقبالهم المهندس كامل الوزير وزير النقل.



وأضافت الصحيفة أن الجولة بدأت باستقلال أحد قطارات الخط الثالث للمترو المتجهة إلى ورشة العمرة الجسيمة لقطارات الخط، وذلك من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية، التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو ‏الخط الثالث تم افتتاحها وتشغيلها، ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف"‎ "LRT ‎ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة - السويس" ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي "عدلي منصور – السلام".



وفي الشأن الاقتصادي، قالت صحيفة (المصري اليوم)- تحت عنوان (ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 26.4 مليار دولار) - إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 سجلت نحو 26.4 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 1.9 مليار دولار وبمعدل 7.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، فيما سجلت خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2021 ارتفاعًا بمعدل 0.7% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 10.45 مليار دولار (مقابل نحو 10.37 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2020).



وقال الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، إن البيانات الأولية خلال شهر أكتوبر 2021 أظهرت تراجعا بمعدل طفيف بلغ 1.7% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 2.30 مليار دولار (مقابل نحو 2.34 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2020).