عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تخصيص 283 مليار جنيه في موازنة 2021 /2022 للحماية الاجتماعية يتصدر اهتمامات الصحف

الصحف
الصحف

تصدر الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، وخاصة إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشروع الموازنة العامة لعام 21/2022 يخصص دعما يصل إلى 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.


ففي (الأهرام) وتحت عنوان (283 مليار جنيه للحماية الاجتماعية)، ذكرت الصحيفة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعلنت أن مشروع الموازنة العامة لعام 21/2022 يخصص دعما يصل إلى 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مقابل مخصصات فعلية قدرها 200 مليار جنيه في 19/2020، بزيادة 41.5%.


ونقلت الصحيفة عن الوزيرة الدكتورة هالة السعيد قولها - في بيان- إن الرؤية التنموية لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية تتبلور حول إقامة مجتمع مصري متضامن ومتماسك ومنتج، يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة.


وأضافت أن البرامج الأساسية للرعاية والحماية الاجتماعية تتضمن برنامج الحماية الاجتماعية الذي يستهدف مد شبكات الأمان الاجتماعي، لتشمل الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية، لحمايتهم من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية لها، بما يضمن تقليل الفجوات التنموية بين السكان على مستوى أقاليم ومحافظات الجمهورية.


وأوضحت وزيرة التخطيط أن مستهدفات برنامج الحماية الاجتماعية خلال 21/2022 تتمثل في الوصول إلى 4 ملايين أسرة فقيرة مستفيدة من برامج الدعم النقدي، و100% من مراكز الإغاثة المستوفاة الحد الأدنى من أجهزة ومعدات الإغاثة بأنواعها المختلفة، و18 مليونا من العمالة الذين تم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية، و10.5 مليون زيادة في قيمة المعاشات للمستحقين والمستفيدين.


وتحت عنوان (الصحة تتلقى 667 ألف جرعة "أسترازينيكا") قالت صحيفة (أخبار اليوم) إن وزارة الصحة تلقت 667 ألفا و100 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" من ألمانيا وبلجيكا. 


وقال دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي القائم بعمل وزير الصحة إن شحنة اللقاحات ستخضع للتحاليل والفحوصات اللازمة في معامل هيئة الدواء؛ للتأكد من فاعليتها قبل توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن لقاح "أسترازينيكا" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا.


وفي السياق ذاته، أشارت (أخبار اليوم) إلى أن وزارة الصحة تبدأ من اليوم تطبيق الضوابط الجديدة للدخول إلى البلاد عبر المطارات والموانئ وتضمنت الاشتراطات حصول القادمين على أي من اللقاحات المضادة للفيروس، ومرور أسبوعين على التطعيم، وأكدت الوزارة أنه في حالة عدم وجود شهادة بتلقي اللقاح يشترط حصول القادمين على شهادة بسلبيتهم من الفيروس.
 

أما صحيفة (الجمهورية)، فقالت - تحت عنوان (رئيس كوريا الجنوبية يزور الخط الثالث لمترو الأنفاق) - إن رئيس كوريا الجنوبية موون جاي إن، والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا، قاموا بجولة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث كان في استقبالهم المهندس كامل الوزير وزير النقل.


وأضافت الصحيفة أن الجولة بدأت باستقلال أحد قطارات الخط الثالث للمترو المتجهة إلى ورشة العمرة الجسيمة لقطارات الخط، وذلك من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية، التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو ‏الخط الثالث تم افتتاحها وتشغيلها، ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف"‎ "LRT ‎ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة - السويس" ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي "عدلي منصور – السلام".


وفي الشأن الاقتصادي، قالت صحيفة (المصري اليوم)- تحت عنوان (ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 26.4 مليار دولار) - إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 سجلت نحو 26.4 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 1.9 مليار دولار وبمعدل 7.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، فيما سجلت خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2021 ارتفاعًا بمعدل 0.7% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 10.45 مليار دولار (مقابل نحو 10.37 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2020).


وقال الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، إن البيانات الأولية خلال شهر أكتوبر 2021 أظهرت تراجعا بمعدل طفيف بلغ 1.7% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 2.30 مليار دولار (مقابل نحو 2.34 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2020).

المعاشات وزارة الصحة المطار المطارات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة التخطيط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية الموازنة العامة

ترشيحاتنا

كورونا حول العالم.. 337 ألف إصابة جديدة بالهند ورقم قياسي لوفيات المكسيك

اليوم.. قرعة التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم

فين فلوسي.. ضيف يضع مذيع بي بي سي في موقف محرج

مفتي الجمهورية: تدخل الأهل الخاطئ والجهل بالحقوق من أسباب المشاكل الزوجية

أخبار الرياضة .. الخطيب يزور مؤمن زكريا وأشرف قاسم .. موسيماني يشكو من تأخر تجديد عقده.. وكاف يختار محمد الشناوي الأفضل

أخبار السيارات|فورد موستانج ماخ 1 تتحدى بورشه كايمان جي تي 4 وكايمان 718..تويوتا تعتذر لعملاء لاند كروز بسبب قوائم الإنتظار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصل لتحت الصفر.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل|تفاصيل

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

الموج عالي.. إنذار عاجل من الأرصاد الجوية لمدن البحر المتوسط

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

مصابة بجلطة في المخ: قلت لإبني أرميني في الشارع ومتخربش بيتك مرضيش..فيديو

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

الأرصاد تحذر.. شتاء قارس وجو غائم والثلوج تضرب القاهرة والدلتا والساحل الشمالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. سائح يتجول عاريًا.. أصغر طيار أنثى في العالم.. ونجاة رجل من تسونامي

تسونامي تبتلع قعيدًا ونجاته بأعجوبة في اليوم التالي

تجول عاريا.. سائح عربي يرتكب فعل فاضح في دبي والشرطة تتدخل

417 كيلو في الساعة.. سيارة بوجاتي تشيرون تكسر حواجز السرعة وصاحبها في ورطة|شاهد

فيديو

فيديو جراف.. نجم تركي شهير يجري عملية تحول جنسي| تعرف عليه

«التموين» تطلق الأوكازيون الشتوى.. والتخفيضات تصل إلى 50 %

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ