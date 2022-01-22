النشرة الدينية.. مراتي متجوزة عليا.. مبروك عطية يرد.. الإفتاء: سورة في القرآن تعالج النسيان.. حكم الانتحار بسبب الظلم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية، نرصدها في النشرة الدينية.

كيف نفتح صفحة جديدة مع الله؟.. مركز الأزهر العالمي يوضح



ما حكم الانتحار بسبب الظلم ومصير المنتحر في الآخرة؟.. دار الإفتاء تجيب



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مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بينا.. مبروك عطية يخرج عن شعوره.. فيديو



ما حكم بيع الذهب القديم بالجديد ؟ دار الإفتاء تجيب



دعاء يجمع خير الدنيا والآخرة كلها.. من 7 كلمات فقط



دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني .. ردده يحميك الله وينصرك نصراً عزيزاً



هل التسمية قبل الوضوء واجبة؟.. الإفتاء تجيب



هل توجد سورة في القرآن لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان؟ موجودة بالفعل



هل تقبل صلاة الفجر بعد الظهر؟



كيف أعرف نتيجة جواب الاستخارة؟.. مستشار المفتي يجيب

