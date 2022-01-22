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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد آثار القاهرة : يتم تصحيح الامتحانات بشكل يومى ولا يوجد حالات كورونا

الدكتور أحمد رجب
الدكتور أحمد رجب

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى2021-2022 .

وقال الدكتور أحمد رجب ، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول تسير بشكلها الطبيعى و فق تطبيق الاجراءات الاحترازية المشددة التى تحافظ على صحة وسلامة الطلاب .

وأضاف “ رجب ” أنه لا يوجد أى حالات كورونا تم تسجيلها بين الطلاب حتى الان ، مؤكدا  أنه يتم التطهير والتعقيم بشكل مستمر ، كما يتم تصحيح الاجابات بشكل يومى حيث أن الامتحانات بنظام البابل شيت . 

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رئيس جامعة القاهرة: لم نرصد أي معوقات أو مشكلات منذ بدء الامتحانات

وفى نفس السياق ، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتظام الامتحانات في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا تتابع سير الامتحانات وتنفذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية للتأكد من ملاءمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ومستوى الطلاب.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى التزام كليات الجامعة ومعاهدها بتنفيذ وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد من خلال ارتداء الماسك الطبي، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل والمباني والمدن الجامعية لضمان سلامة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية، مؤكدًا التزام طلاب الجامعة بالإجراءات الاحترازية وإظهار بطاقات التطعيم أثناء دخولهم، وذلك بعد حملات التوعية بالجامعة بأهمية الحصول على اللقاح.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أنه تم توفير قاعات لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل الجامعة والكليات.
 

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