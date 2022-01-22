نشرة البرلمان.. مقترح لتطوير التعليم للمصريين بالخارج.. حالات قانونية تسمح بخصم راتب الموظف لـ 50%

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال العناوين التالية:
بعد مد مهلة توفيق الأوضاع |برلماني : فرصة جديدة للجمعيات الأهلية لإعادة حساباتها
قبل بدء الصرف يوم الاثنين.. حالات قانونية تسمح بخصم50% من راتب الموظف
بعد الموافقة عليه بالشيوخ.. ننشر تفاصيل مقترح التنسيقية لتطوير التعليم للمصريين بالخارج
بقانون التجارة.. كيف تتم عملية النقل المصرفي بين الدائن والمدين؟
برلمانية تقديم مشروع قانون لتغليظ عقوبة التعدي على الحياة الخاصة و"فبركة الصور"
اقتراح بقانون.. تحرك تشريعي بشأن مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية
برلماني يطالب بوضع أجهزة الرادار على مختلف الطرق للحد من نزيف الأسفلت
برلماني يطالب بسرعة البت فى ملف إعادة التخصيص لأراضى المستثمرين